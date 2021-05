Domenica in, Mara Venier imbarazza Ambra: “Ti sei lasciata con Allegri?”

Durante la diretta di ieri, domenica 2 maggio 2021, ‘zia Mara’ azzarda una domanda che tutti si pongono già da tempo ma nessuno ha avuto il coraggio di fare, così esplicitamente, all’attrice Ambra Angiolini.

Sui rotocalchi di gossip, ormai già da qualche mese, si ipotizza di una fine definitiva per la storia d’amore tra Ambra Angiolini e l’ex allenatore Massimiliano Allegri. I rumors parlavano della fine del loro amore sulla base di un palese allontanamento della coppia da già da tempo non veniva più vista insieme.

L’ultima apparizione pubblica di Ambra Angiolini con il suo compagno Allegri risaliva a più di un anno fa, dove i due erano stati paparazzi in giro per le strade di Milano. Da quel momento in poi, di Ambra e Allegri insieme si sono perse le tracce anche sui social.

Ad alimentare il dubbio, poi, anche alcune testimonianze di persone vicine alla coppia che, al settimanale DiPiù, che hanno confermato un allontanamento dell’attrice e dell’ex allenatore, impegnato per lavoro a Montecarlo. Sulla vicenda, però, non ci sono state conferme ufficiali né di Ambra e né di Allegri, fino a ieri, 2 maggio 2021, a Domenica In.

Mara Venier imbarazza Ambra

Solo ‘zia Mara‘, con il suo estro e la sua professionalità, poteva permettersi un azzardo del genere, ovvero quello di chiedere, in modo schietto ed esplicito, ad Ambra Angiolini se è vero che ha lasciato Massimiliano Allegri.

L’attrice, dopo aver condotto il concertone del Primo Maggio su Rai3, si è seduta come ospite nella poltrona di Domenica In e Mara Venier non ha potuto non aprire la curiosità che da mesi assilla il pubblico italiano: “Dicono che ti sei lasciata con Massimiliano Allegri”.

L’affermazione di zia Mara è stata chiara ed esplicita e l’imbarazzo di Ambra Angiolini è stato tangibile ma la conduttrice ha motivato anche il motivo di questa sua riflessione, spiegando che: “Ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…” ha così incalzato la Venier.

A quel punto Ambra Angiolini non ha potuto glissare sull’argomento e, finalmente, dopo mesi ha fornito un chiarimento ufficiale sulla sua situazione sentimentale con l’ex allenatore.

Il chiarimento di Ambra Angiolini: “Io e Massimiliano Allegri…”

Messa alle strette, Ambra Angiolini, reduce dalla conduzione in diretta Rai del concertone del Primo Maggio, ha chiarito in che situazione sentimentale si trova con l’ex allenatore Massimiliano Allegri.

Alla domanda fatta dalla conduttrice Venier: “Ti sei lasciata”, la Angiolini ha specificato: “Ma no, non è vero”. Quindi la diretta interessata smentisce ogni voce di corridoio su una possibile crisi con il suo compagno: tra Ambra e Massimiliano Allegri non c’è nulla che non va ma tutto procede per il meglio.

A fomentare il gossip c’erano stati alcuni sguardi di complicità tra la Angiolini e il suo ex compagno Francesco Renga che la regia del concertone aveva carpito ma anche in questo caso Ambra chiarisce la sua posizione con il cantante, definendolo un “figlio”.

Così Francesco Renga, per Ambra Angiolini, è un “figlio” che lei ogni tanto sgrida pure e lui si lascia sgridare perché : “Quelli non partoriti non hanno diritto di ribellarsi” ha chiarito con ironia.