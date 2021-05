Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 maggio: la vendetta di Maria

Come di consueto anche lunedì 3 maggio andrà in onda l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Scopriamo alcune anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni. In onda dal 2015, ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie a coinvolgenti misteri e appassionanti storie d’amore.

La delusione di Vittorio

Per Vittorio nulla sembra andare come sperato. L’uomo aveva finalmente deciso di riallacciare i rapporti con la moglie Marta, ma proprio quando stava per raggiungerla la coglie in flagrante mentre sta baciando Dante. Conti ha il cuore a pezzi ma decide di non parlarne con la consorte, poiché non riesce a guardarla in faccia. Per questo motivo decide di allontanarsi da lei. Marta non essendo a conoscenza di quanto successo non comprende il comportamento del marito. Stando alla prime anticipazioni anche Umberto proverà a intervenire per risolvere la situazione tra la figlia e il cognato. Riuscirà nel suo obiettivo?

Maria è pronta a vendicarsi

Anche per Maria è in arrivo una delusione amorosa, infatti la giovane vedrà Irene e Rocco baciarsi. Questo la manderà su tutte le furie tanto da farle decidere di abbandonare i panni della brava ragazza tirando fuori un caratterino decisamente inaspettato. La giovane Puglisi vuole la sua vendetta, per questo motivo comincerà ad avvicinarsi ad Alfredo, nel tentativo di far ingelosire Amato. Inoltre la ragazza non rivolgerà più la parola a Irene, senza dare alcuna spiegazione. Secondo le prime indiscrezioni Maria rivelerà presto a Irene e Rocco di averli colti sul fatto.

Giuseppe vuole rifarsi

Sembra che Giuseppe si sia rimesso in carreggiata. L’uomo vuole ripagare il debito contratto con il figlio e per farlo si sta impegnando con un doppio lavoro. Salvatore è veramente stupito dall’atteggiamento del padre che sembra essere tornato sulla giusta strada. Ma nel corso del tempo Giuseppe ha spesso deluso le persone a lui vicine per questo motivo non bisogna illudersi ed è necessario stare attenti.