Beautiful spoiler: ecco cosa vedremo nelle puntate di maggio

Beautiful è la soap opera americana che da tantissimi anni appassiona gli italiani. Il merito è sicuramente dei produttori che propongono al cast di attori un copione avvincente. Al centro dell’attenzione ci saranno ancora Hope e Thomas alle prese con il piccolo Douglas. Ecco a cosa i telespettatori assisteranno nelle puntate che andranno in onda nel mese di maggio.

Beautiful, le puntate di maggio

Thomas ha in mente di riconquistare Hope, così attua un piano diabolico e coinvolge la sorella a Steffy. La bellissima Forrester accetta di aiutarlo con lo scopo di riavere accanto a sé Liam. Infatti ha voluto baciarlo nel momento in cui è arrivata Hope, la quale ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Nel frattempo Thomas decide di portare sull’altare Zoe, però la figlia di Brooke prenderà in mano la situazione. Teme per la felicità di Douglas, dato che il bambino non vuole che Zoe diventi la sua nuova mamma. Thomas le ha chiesto davanti a tutti di diventare sua moglie, così Hope si è lamentata del suo comportamento. A parer suo non ha avuto tatto con il figlio, in quanto avrebbe potuto fare la proposta in separata sede. La donna perderà le staffe quando si renderà conto che dalla stanza di Douglas si sentono i momenti di intimità del padre con la nuova fidanzata.

Thomas smascherato da Steffy e Zoe

Thomas vuole subito sposare Zoe perché sa che Douglas eserciterà delle pressioni su Hope. Steffy dirà al fratello che non deve sfruttare Zoe e il figlio per ottenere i suoi obiettivi. Stanca della situazione e logorata dai sensi di colpa, rivelerà sia a Hope che a Liam la verità sul bacio. Di conseguenza lo Spencer chiederà a Hope di formare una famiglia con Beth e Douglas. Anche Zoe verrà a conoscenza di tutto, quindi aiuterà la coppia a smascherare Thomas. Brooke così dimostrerà a Ridge che non è assolutamente cambiato. Per questo motivo ribadisce che il figlio ha bisogno di cure psichiatriche. Se l’uomo ha sempre negato l’evidenza, adesso sarà costretto a riconoscere la realtà dei fatti. Riusciranno a trovare un compromesso, anche se è in arrivo per i due un’altra tempesta da affrontare. Quella vissuta da Sally con Wyatt, invece, sarà temporaneamente sostituita dal sereno.

Sally e Wyatt tornano insieme

Sally ha mentito sulla sua malattia con lo scopo di portare avanti la relazione con Wyatt. Katie chiederà a Ridge e Steffy di non licenziarla e rivelerà ciò che ha saputo. Wyatt le chiederà di andare a vivere di nuovo insieme. Tutto sta procedendo secondo i piani, dal momento che Sally era certa che Katie avrebbe raccontato tutto al ragazzo. Flo non crederà alla questione della malattia, quindi inizierà ad indagare. Alla fine si ritroverà legata a un termosifone di un vecchio appartamento. Tuttavia prima di assistere a questa scena, bisognerà ancora attendere.

