Greta Scarano, sapete chi è il fidanzato? Anche lui è famoso

E’ una bellissima attrice, amata dal grande pubblico, una delle più seguite dalle nuove generazioni, è Greta Scarano. Dopo aver vestito i panni di Ilary Blasi nella serie Tv dedicata a Francesco Totti, “Speravo de morì prima” la ritroviamo nel piccolo schermo a partire da stasera 3 maggio su Rai 1, con “Chiamami ancora amore”. Sapete chi è il suo fidanzato?

Protagonista della nuova miniserie di Rai 1

Greta Scarano è la metà di una coppia scoppiata in “Chiamami ancora amore”, di cui la prima delle tre puntate, andrà in onda stasera 3 maggio su Rai Uno. La storia è struggente, fa male e fa emozionare: parla della crisi di un amore, un tempo unito e forte. Parla di un matrimonio sfasciato, fallito e morto in un divorzio dolorosissimo, ma Greta non si lascia sopraffare dal suo personaggio e come ha dichiarato in una recente intervista, dice che finora è stata fortunata.

Si sente fortunata perchè la sua vita privata è molto diversa dalla trama raccontata in Chiamami ancora amore, la miniserie di Gianluca Maria Tavarelli, ideata da Giacomo Bendotti e prodotta da Indigo Film e RaiFiction, che tenta di rispondere nel corso di tre puntate a chi si chiede se “solo chi si è amato tanto, può farsi così male?”. A quanto pare si. L’attrice, nata a Roma nel 1986, è felicemente fidanzata.

LEGGI ANCHE ———–>Sapete chi interpreterà Ilary Blasi nella fiction su Francesco Totti? Ecco l’attrice scelta

Chi è il fidanzato di Greta Scarano

L’ha rivelato lei stessa, qualche tempo fa durante un’intervista rilasciata a Io Donna. Greta ha svelato il nome del suo compagno, Sidney Sibilia , famoso regista e sceneggiatore originario di Salerno. L’attrice non ha esitato a raccontare anche qualcosa sul loro primo incontro e su come si sente adesso, in questa nuova relazione, anche se non ha voluto dire molto di più.

Sydney Sibilia, è conosciuto per il grande successo ottenuto con una delle più belle triologie del cinema italiano: “Smetto quando voglio” , “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem.” Sibilia, classe ’81, Si trasferisce a Roma nel 2007 per realizzare il suo grande sogno, quello di diventare regista. Il suo primo cortometraggio, Oggi gira così, viene acclamato dalla critica, offrendogli la possibilità di spiccare il volo. Nel 2014, insieme a Matteo Rovere, fonda la casa di produzione Groenlandia e dopo i “Smetto quando voglio..”, torna al successo a fine 2020, con il film Netflix “L’incredibile storia dell’isola delle rose” , di cui cura anche la sceneggiatura.

LEGGI ANCHE ———–>Montalbano pazzo d’amore: Zingaretti stravolge il personaggio della storica serie

Greta Scarano e Sydney Sibilia si sono conosciuti sul set di Masterclass , nel 2017. L’attrice interpretava l’Ispettrice Paola Coletti. La Scarano ha raccontato che tra loro non c’è stato il classico colpo di fulmine, perchè la loro relazione non è cominciata subito. L’amore è arrivato dopo, quando si sono rincontrati in un secondo momento. “Se me l’avessero detto che si saremmo fidanzati” ha confessato, “non ci avrei mai creduto“.