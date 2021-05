Lucas Peracchi e Mercedesz si sono lasciati: parla l’ex tronista di UeD

Lucas Peracchi ha confermato la notizia bomba: l’amore tra lui e la figlia di Eva Henger è giunto al capolinea. A fare chiarezza sulla loro situazione è lo stesso ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo insieme cos’è successo.

Lucas Peracchi è un personal trainer, diventato poi popolare, grazie alla sua partecipazione sul trono di Uomini e Donne, nel 2015. Sembra proprio che in quell’occasione, Peracchi si fosse messo d’accordo per far durare il più a lungo il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. In seguito, infatti Lucas tornò in studio per scusarsi, sollevando un polverone sulla vicenda.

Successivamente il personal trainer ha trovato l’amore con la bellissima attrice Mercedesz Henger, figlia d’arte di Eva Henger. Tutto sembrava procedere a gonfie vele: una coppia affiatata e molto bella da vedere, uniti dai loro fisici statuari. Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto ed un terremoto è giunto nella loro coppia, portando la relazione al capolinea decisivo. Per quale motivo?

Lucas e Mercedesz si sono lasciati

Già da qualche settimana c’era aria di crisi nella coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi e la sua compagna, Mercedesz Henger. Sulla burrasca in corso, però, non c’erano state conferme ufficiali ma anzi, ospiti a Pomeriggio 5, la coppia dei due bellissimi giovani aveva addirittura smentito.

Intanto, però, i social sono una fonte inesauribile di informazioni e da qualche tempo, sui profili ufficiali di Lucas e Mercedesz, non comparivano più foto insieme, alimentando sempre di più il dubbio sulla fine della loro storia.

Fino all’indiscrezione, riportata dalla testata Il Sussidiario, in cui sembra che da qualche giorno Lucas, a chiunque gli chiedesse in che rapporti è con Mercedesz, rispondeva senza lasciare margine di dubbio: “E’ finita”. Non ci resta, quindi, che capire i motivi della fine.

Perché è finita?

La confessione sulla fine della storia d’amore tra l’ex tronista e la figlia di Eva Henger, arriva direttamente da Lucas Peracchi che, attraverso le Stories di Instagram, fa chiarezza usando, però, poche parole in merito.

Stando a quanto riportato dal personal trainer, non ci sarebbe un reale motivo per la fine, o per meglio dire, il motivo sarebbe una incompatibilità di carattere tra i due. Lucas spiega ai suoi follower, infatti, “Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”.

Questa, quindi, la conferma alle voci sul presunto addio anche se, monitorando il profilo Instagram di Mercedsz non si parla della sua ex storia con Lucas. La giovane Henger junior, dal canto suo, condivide solo dei post che alludono a qualche frecciatina verso il suo ex, così come ha fatto condividendo un post sull’oroscopo del segno zodiacale del leone, in cui si legge: “Ti auguro qualcuno che prenda sul serio le tue parole e il tuo cuore”. Attraverso questo post sembra proprio che Mercedsz voglia far capire che si è sentita messa da parte da Lucas.

Intanto tutto tace anche sui canali social di mamma Eva che, in passato, è stata protagonista di scontri televisivi proprio con l’ex genero Lucas, accusandolo di aver commesso delle violenze nei confronti di Mercedesz, affermando inoltre che la giovane avrebbe potuto essere stata circuita psicologicamente. Le accuse di Eva, però, ai tempi vennero drasticamente smentite dalla coppia.