Beautiful, Liam sospettato di omicidio: l’interrogatorio aumenta i sospetti

Quello che sta succedendo in questo momento nelle puntate americane di Beautiful è incredibile. I fan italiani della soap devono aspettare ancora un pò, ma intanto possono farsi un’idea con le anticipazioni, che vedono protagonista Liam.

Liam nei guai

I telespettatori di Oltreoceano di Beautiful stanno assistendo alle vicende dei Forrester e degli Spencer con particolare apprensione. Uno dei protagonisti più amati, Liam, è sospettato di omicidio. Il vicecapo della polizia Baker, infatti, ha messo gli occhi su di lui durante l’indagine della morte misteriosa di Vinny trovato morto in strada. Chi è l’assassino?

In realtà non ci sono prove che attestino la colpevolezza di Liam, ma lui in particolare ha detto o fatto qualcosa da permettergli di entrare nel registro degli indagati. Proprio il miglior amico di Thomas è stato “poco attento” e un suo errore, avrebbe messo Baker in allarme, convincendolo che sia Liam la chiave per la risoluzione del caso.

Vinny e il gesto estremo per Thomas

Questa fase della soap non è ancora arrivata in Italia e i fan italiani di Beautiful non hanno ancora assistito alla nuova situazione di Liam, il quale si ritroverà ancora una volta diviso tra Steffy e Hope. La cosa sensazionale è che Liam alla fine andrà a letto con la giovane Forrester e quest’ultima scoprirà di essere incinta. La stilista però non è sicura che il padre sia Liam, perchè in effetti potrebbe essere anche il dottor Finn.

A questo punto subentra Vinny che lavora in ospedale e convinto di dare una mano a Thomas, imperterrito nella sua missione della riconquista di Hope, esegue il test di paternità cambiando il risultato. Così facendo, fa sembrare lo Spencer come padre del bambino. Ovviamente Thomas non perde tempo di riferirlo a Hope la quale ne uscirà davvero distrutta.

L’incidente

Le puntate che si susseguono però porteranno alla verità. Quando si scopre l’inganno di Vinny, tutti vanno su tutte le furie, compreso Liam che tenta subito di ricongiungersi con Hope. Steffy intanto è felice di costruire la sua famiglia con Finn, il padre del bambino che porta in grembo.

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful, anticipazioni venerdì 30 aprile: pace fatta tra Brooke e Ridge

Arriva però un colpo di scena. Mentre Liam è alla guida dell’auto del padre, sente di aver urtato qualcosa. Scende dalla macchina assieme a Bill ed entrambi trovano Vinny, che sta per morire. Bill cerca subito di prendere la situazione in mano cancellando tutte le prove dell’incidente sicurissimo che Liam potrebbe essere accusato di omicidio. Ma non è come sembra. Vinny in realtà non è morto a causa di Liam, ma pare che qualcuno lo abbia messo agonizzante, dopo un violento litigio, in mezzo alla strada. Chi sarà stato?

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful anticipazioni: il folle piano di Sally Spectra contro Flo

Liam però all’oscuro di questo, deve mantenere il segreto anche perchè suo padre glielo impone! Tuttavia i sospetti di Baker nei confronti del giovane Spencer aumentano quando recandosi alla Spencer Publications per scoprire qualcosa, Bill inizia a prendere subito le difese di Liam, nonostante verso quest’ultimo non siano ancora avanzate delle accuse. Quando Liam arriva sul posto la situazione si complica. Baker chiede apertamente al giovane Spencer se ha ucciso Vincent Walker.