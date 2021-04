Felicissima sera, anticipazioni ultima puntata: gli ospiti di Pio e Amedeo

Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, dopo gli ottimi risultati delle prime due puntate sta per giungere alla fine con la messa in onda dell’ultimo episodio prevista il 30 aprile. Scopriamo alcune anticipazioni.

Felicissima Sera di Pio e Amedeo ha finora regalato tante risate e intrattenimento convincendo il pubblico fin dalla prima messa in onda il 16 aprile. I due comici pugliesi confermano di essere molto apprezzati regalando a Canale 5 numeri da capogiro.

Felicissima Sera

Felicissima Sera è un programma contenitore all’interno del quale i due conduttori, Pio e Amedeo, si destreggiano agilmente tra scenette comiche, musica, ballo e moltissimi ospiti d’eccezione. Mediaset sembra aver creduto molto in questo show, dando ai comici pugliesi la possibilità di sbizzarrirsi con un corpo di ballo formato da 8 professionisti guidato da Marcello Sacchetta e un’orchestra diretta da Umberto Iervolino. La rete televisiva al momento è stata ripagata dell’investimento fatto grazie agli ascolti da capogiro registrati.

Il successo di Felicissima Sera

Felicissima Sera sembra aver convinto il pubblico di italiani a casa fin da subito, registrando una media di 4 070 000 spettatori con il 20,13% di share durante la prima sera e confermando il risultato anche per il secondo appuntamento che ha intrattenuto 4 013 000 telespettatori pari al 21,09%. Visti i numeri finora registrati anche per la terza puntata ci sono grandi aspettative in termini di risultati che sicuramente non saranno deluse dal duo comico.

LEGGI ANCHE—>“Sembra Ken Umano”, Pio e Amedeo prendono in giro Ilary: la reazione di Totti

Gli ospiti del 30 aprile

Anche il terzo appuntamento sembra riservare grandi soprese per i telespettatori. Non mancheranno gli ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della musica come Eros Ramazzotti, Nina Zilli e Noemi. Inoltre la serata prevede la presenza di personalità del mondo della recitazione tra cui Raoul Bova, Francesco Pannofino, Laura Chiatti e Malena. A chiudere durante la puntata del 30 aprile di Felicissima Sera sarà presente anche Piergiorgio Odifreddi, noto matematico, saggista e accademico italiano. Ma le sorprese non sono finite qui, sicuramente Pio e Amedeo avranno in serbo qualcosa per il pubblico di Canale 5