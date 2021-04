Isola dei Famosi, brutte notizie per Ilary Blasi: cosa sta succedendo

Ilary Blasi e la sua Isola dei famosi continuano a non convincere il pubblico da casa: arrivano brutte notizie dopo la puntata di ieri, 29 aprile, del reality show di Canale 5.

Gli ascolti de L’Isola dei famosi continuano ad essere in calo. Questa edizione del reality show, guidata da Ilary Blasi, sembra non voler decollare e la puntata di ieri, 29 aprile, ha registrato il picco più basso di share: 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5%. Il reality show di Canale 5, dunque, spera nel cambio di giorno per una ripresa, ma la concorrenza in Rai continua ad essere molto forte.

Quella di ieri è stata l’ultima puntata in onda il giovedì de L’Isola dei famosi. Dalla prossima settimana il reality andrà in onda il lunedì e il venerdì, approfittando della fine di Felicissima sera di Pio e Amedeo. Niente più puntate registrate, dunque, per L’Isola dei famosi, che ha dovuto adottare questo escamotage vista la messa in onda, sempre di giovedì, della versione spagnola del reality. Ma riusciranno Ilary e i suoi naufraghi a attirare di più l’attenzione del pubblico da casa?

Isola dei famosi, gli ascolti in discesa

Come annunciato, gli ascolti dell’ultima puntata de L’Isola dei famosi hanno toccato il punto più basso: la scorsa settimana si era registrato il record negativo della stagione con 2.838.000 spettatori pari al 16,9% di share, mentre lunedì scorso davanti al piccolo schermo ci sono stati 2.877.000 spettatori e il 17,40% share.

Dall’altra parte, in Rai, Un Passo dal Cielo 6 continua ad essere un competitor troppo forte da battere: la serie tv è stata seguita da 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share, mentre la settimana precedente aveva registrato il 21,6% di share (quasi 5 milioni di spettatori).

A nulla, dunque, sembrano essere valsi gli sforzi degli autori di introdurre dei nuovi naufraghi a L’Isola dei famosi con l’intento di animare le dinamiche di gruppo.

L’ultima carta giocata dalla produzione è Ignazio Moser, approdato in Honduras sotto l’occhio vigile della fidanzata Cecilia Rodriguez, ospite in studio di llary Blasi.

Invitato a mettersi alla prova con il bacio in apnea con Francesca Lodo, l’ex gieffino si è visto costretto a baciare un’altra davanti agli occhi inviperiti della fidanzata.

Isola dei famosi, come risollevare gli ascolti?

Visto lo share ancora non soddisfacente per L’Isola dei famosi, dunque, gli autori potrebbero pensare a dei nuovi colpi di scena per coinvolgere i telespettatori in questa avventura.

Lo spostamento al venerdì potrebbe rivelarsi una buona mossa, ma Iva Zanicchi, opinionista accanto ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, pare abbia un’idea ben diversa a riguardo.

Intervistata proprio dall’influencer nel corso de “Il Punto Z”, la cantante ha suggerito un modo – forse infallibile – per attirare immediatamente l’attenzione del pubblico.

“Propongo di mandare almeno una settimana Zorzi sull’Isola. Vai che tiri su gli ascolti – ha detto lei – . Ti diverti e li strapazzi tutti. Lavorerò ai fianchi di Ilary e degli autori”.

Tommaso, tuttavia, non si è detto contrario: “Iva non dire così che magari ti ascoltano. Visto che entra il mio carissimo amico Ignazio Moser, sapendo che c’è un mio amico potrei andare”.