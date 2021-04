Una Vita finale, Victor e Maria Luisa ci saranno? Parlano i due attori: Cosa accadrà nel corso della puntata

Il finale attesissimo di Una Vita sta arrivando e sono tante le curiosità che si susseguono sull’ultima puntata. Chi saranno i protagonisti? Ecco qualche anticipazione.

Victor e Maria Luisa nel gran finale di Una Vita?

I telespettatori sanno ormai che Una Vita è arrivata al capolinea e a parte il dispiacere di non potersi più appassionare alle vicende di Acacias 38 (il vero nome della telenovela spagnola), ci sono le domande su come sarà quest’ultima puntata. Tra i protagonisti più amati ci sono senza dubbio Victor e Maria Luisa. Sarebbe bellissimo ritrovarli nella fase finale.

Purtroppo secondo alcune indiscrezioni pare che la coppia non prenderà parte al Gran Finale. Lo si capisce dalle ultime dichiarazioni rilasciate dagli attori Miguel Diosdado e Cristina Abad che hanno interpretato i personaggi in Acacias 38 per ben 800 episodi.

Un cast di amici

Victor e Maria Luisa hanno fatto innamorare il pubblico per la loro storia d’amore travolgente. Intervistati da Rtves, il più importante gruppo radiotelevisivo in Spagna, attraverso una diretta su Instagram, Miguel e Cristina hanno affermato che nonostante la fine delle riprese, tra loro è rimasta una grande amicizia. L’attrice che veste i panni di Maria Luisa ha sottolineato la difficoltà che spesso ci si trova ad affrontare sul lavoro, quando non si ha sintonia con i colleghi. Cosa che con Miguel non è accaduta. La stessa cosa la conferma lui: “Lavorerei di nuovo con te mille volte”.

Il cast di Una Vita in generale è costituito da persone amichevoli e come hanno confermato gli attori intervistati, spesso si incontrano con gli altri interpreti per trascorrere assieme qualche ora piacevole. Miguel nello specifico ha raccontato di essere stato assieme a Marc Parejo e Jorge Pobes, rispettivamente Felipe e Liberto, la domenica scorsa. Per non parlare del fatto che si sono incontrati anche per un compleanno.

L’ultima puntata di Una Vita

Tuttavia per questioni di lavoro Miguel che Cristina non sono riusciti a seguire la soap spagnola tutti i giorni, però hanno assicurato di non volersi perdere il finale. Quest’affermazione fa intendere però che loro non ci saranno all’interno della puntata tanto attesa.

Però sono mancate le anticipazioni. La Abad infatti ha dichiarato di aver parlato con l’interprete di Ramon Palacios, Juanma Navas per avere qualche dettaglio in più sull’ultima puntata ed è venuta a sapere che tutto sarà “molto bello e diverso”. L’attrice però afferma di non sapere molto sulla trama del finale e quindi l’attesa riamane molto alta.

Se si è intuito che Victor e Maria Luisa non torneranno sul set di Acacia 38, ci potrebbe essere invece il ritorno dell’amatissima Leonor Hidalgo. Sandra Marchena, interprete di Rosina, ha fatto intendere che la scrittrice tornerà ad Acacias!