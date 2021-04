Trono over, addio ad una delle coppie più amate: “L’ho lasciata io”, il retroscena

Il trono over di Uomini e Donne li aveva fatti incontrare, tra loro era scoccato il colpo di fulmine e il cavaliere e la dama avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione. A distanza di due mesi, però, la coppia si è già detta addio.

Poco più di un mese fa, Claudio Cervoni e Sabina Ricci decidevano di lasciare insieme gli studi di Uomini e Donne. Maria De Filippi rimase sorpresa alla notizia, ma la coppia si dimostrò certa e convinta della decisione di lasciare il trono over. Le settimane seguenti l’uscita dal programma, però, non sono state idilliache per i due protagonisti del pomeriggio di Canale 5.

Claudio, intervistato da Più Donna, ha annunciato la rottura con Sabina spiegando che divergenze caratteriali e l’estrema gelosia di lei hanno reso tutto molto difficile. È stato lui a scegliere di allontanarsi dalla Ricci nonostante quest’ultima abbia più volte tentato un riavvicinamento ma, al momento, pare che Cervoni voglia rimanere fermo sulla sua decisione. I sentimenti, però, sembrano non essere cambiati e non si esclude un colpo di scena (forse più in là).

Claudio: “Ecco perché ho lasciato Sabina”

L’ex cavaliere del trono over si è detto affranto per la fine repentina e turbolenta della relazione sentimentale con Sabina, conosciuta negli studi di Uomini e Donne.

A creare un po’ di malumori all’interno della coppia sarebbe stata, inizialmente, l’estrema gelosia della ex dama del trono over.

“[…]Ho percepito la gelosia da parte sua. Io non mi sono mai arrabbiato per i messaggi che lei riceve dai suoi follower […] non le ho mai rotto le scatole – ha spiegato Claudio – . Lei invece era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente”.

I primi problemi di coppia, dunque, hanno iniziato a manifestarsi poco dopo l’addio a Uomini e Donne e sono diventati sempre più gravi in seguito ad un problema familiare di Cervoni.

“L’ho lasciata io […] Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire. Ma ci sono delle incomprensioni caratteriali tra noi. Noi eravamo complici e sorridenti, è vero, ma c’era anche altro – ha continuato a raccontare l’ex cavaliere – […]Poi ho avuto delle problematiche in famiglia gravi e mi sono allontanato da tutti per prendere un periodo per me”.

Il periodo di pausa chiesto da Claudio, però, non è stato rispettato appieno da Sabina che ha tentato in tutti i modi un confronto diretto con il compagno.

Claudio e Sabina, è finita per sempre?

“Per quello che mi è successo, dopo aver avuto un infarto, ho capito che la vita è una ed è la mia e devo passarla al meglio – ha spiegato l’ex di Uomini e Donne – . Quando una situazione mi fa star male io la tronco, ma lo faccio per me stesso”.

Claudio è convinto che la presenza di Sabina accanto a lui non avrebbe giovato alla sua serenità e, dopo giorni di riflessione, le ha comunicato la scelta di mettere fine alla relazione.

“Ho preso qualche giorno per pensare a questa situazione e prima che lei mi telefonasse, lei aveva mandato un messaggio a mio fratello molto pesante ma io non ho voluto risponderle perché ero arrabbiato – ha aggiunto lui – . Volevo un altro giorno per calmarmi ma lei è venuta nel negozio. Allora le ho detto che le avevo chiesto di lasciarmi da solo e invece comincia a mandare messaggi a mio fratello. Non esiste”.

In quel momento, dunque, il rapporto tra Sabina e Claudio si è concluso. Lui ha ribadito di provare ancora del sentimento per lei ma, al momento, la sua decisione resta irremovibile.

“Oggi non vedo un ritorno, ho preso la decisione di troncare questa situazione e non vedo un domani un ritorno. Il tempo può cambiare tante cose, ma oggi è così”, ha precisato lui.