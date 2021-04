Imbarazzo a L’eredità, scappa una parolaccia: cosa ha fatto Insinna

Parolaccia a L’Eredità di Flavio Insinna. Ebbene si! E’ accaduto nella puntata di ieri durante un quesito sulla filosofia. Ecco i dettagli

Quel termine sfuggito di mente

Nel quiz preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna è scappata una parolaccia. Dopo il talento strabiliante del campione Massimo Cannoletta che ha tenuto banco durante le vacanze natalizie, la recente pagina di cronaca nera che racconta dell’arresto di un ex concorrente per omicidio, il game show torna a far parlare di sé per una parolaccia scappata a Giulia, una nuova partecipante del programma.

La parolaccia è scappata a causa della tensione che ha travolto Giulia, la quale, trovatasi difronte all’indizio “Corrente filosofica dell’antichità” ha dovuto mettersi alla ricerca della parola misteriosa. Purtroppo il termine ha fatto davvero fatica a riaffiorare nella sua mente motivo per cui, ad un certo punto, la giovane si è fatta scappare sottovoce “caz*o”.

L’hanno sentita tutti

O almeno la protagonista pensava di aver pronunciato la parolaccia sottovoce, ma avendo in dosso il microfono, “caz*o si è sentito forte e chiaro! La parolaccia non è sfuggita a nessuno, né ad Insinna, che è rimasto basito, né al pubblico a casa che senza perdere troppo tempo si è riversato sui social a ricalcare il momento condividendo il video che immortala la gaffe.

Tuttavia il seguitissimo programma di Rai non è l’unico in casa della rete ammiraglia a farsi “notare” per le papere. E’ successo recentemente anche a I Soliti Ignoti di Amadues. E’ accaduto nella puntata del 27 aprile, che ha visto come ospite la giornalista e conduttrice Monica Leoffredi.

Non solo a I Soliti Ignoti

E’ stata chiamata una donna a prendere parte nella parte finale del gioco ma la persona in questione si è terribilmente confusa dichiarando di essere la mamma di un “ignoto” (lo era del numero 8 e non del 7, come invece ha detto). Anche qui, all’improvviso la tensione è salita alle stelle e nel giro di pochi secondi la malcapitata è andata in confusione.

Amadeus, rimasto all’inizio pietrificato, ha subito dopo invitato la donna a pensare bene alla sua risposta. Ovviamente dopo un attimo di disorientamento la donna ha ammesso l’errore. Purtroppo l’entusiasmo di Monica Leofredi è durato ben poco, perchè convinta di aver dato la risposta giusta, si è dovuta ricredere dopo aver capito l’errore epocale della signora.