Amici, anticipazioni sabato 1 maggio: chi è stato eliminato dal serale

Sabato 1 maggio prossimo andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La serata è stata registrata ieri, 29 maggio, e le anticipazioni hanno svelato il nuovo eliminato dal talent show.

Proseguono gli appuntamenti in prima serata con Amici, giunto ormai alla sua fase finale. Cantanti e ballerini rimasti in gara per contendersi il premio destinato al vincitore di questa 20esima edizione del talent show, continuano a prepararsi su brani e coreografie che puntano a mettere in risalto tutto il loro talento.

I ragazzi, suddivisi in tre squadre – una guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, uno da Arisa e Lorella Cuccarini e una da Anna Pettinelli e Veronica Peparini – si esibiscono di fronte a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, scelti come giudici di questa stagione di Amici. Per la settima puntata, saranno tre i ballerini che andranno al ballottaggio finale e solo due di loro si salveranno.

Amici, le anticipazioni

Secondo le anticipazioni diramate in rete da IlVicolodelleNews, al termine delle tre manche che vedranno protagonisti delle sfide cantanti e ballerini del Serale di Amici, al ballottaggio conclusivo andranno Serena, Samuele e Alessandro.

Tre ballerini molto apprezzati di questa edizione del talent show che, per evitare di uscire dal programma ad un passo dalla finalissima, dovranno rimettere le loro sorti nelle mani dei tre giudici.

A salvarsi sarà per prima Serena, scelta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash per rientrare immediatamente in squadra e continuare il suo percorso al Serale.

Samuele ed Alessandro, quindi, si esibiranno davanti ai tre giurati giocandosi il posto ad Amici: l’eliminazione di uno dei due, però, verrà comunicata solo in casetta.

La scelta di annunciare il concorrente eliminato dal talent show lontano dal pubblico è stata studiata da Maria De Filippi per questa edizione, al fine di evitare spoiler e privare gli spettatori dell’effetto sorpresa.

Leggi anche–>Amici, Enula e Sangiovanni hanno avuto un flirt? Le parole della cantante

Leggi anche–>Amici, Maria De Filippi su tutte le furie contro i tre allievi: “Tornatevene a casa”

Amici, gli ospiti di sabato 1 maggio

Come di consueto, la settima puntata del Serale di Amici avrà degli ospiti, quest’anno tutti nazionali a causa dei problemi causati dalla pandemia.

Secondo le anticipazioni, a tornare negli studi del talent show saranno Loredana Bertè, ex giudice, e Giordana Angi, ex concorrente di Amici.

Le due saranno protagoniste di due esibizioni che intratterranno il pubblico e allieteranno la serata in compagnia di Maria De Filippi e dei suoi allievi.

Ad aggiungere un tocco ironico alla serata, poi, ci sarà l’attore comico Nino Frassica, già ospite di Amici nelle precedenti puntate del Serale.

Inoltre, nel corso della serata, verrà annunciato anche il vincitore del premio Tim: la ballerina Giulia Stabile.