Beautiful, anticipazioni venerdì 30 aprile: pace fatta tra Brooke e Ridge

Beautiful è la soap opera più longeva della televisione italiana. Riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico grazie alle avvincenti storie dei protagonisti. Nella puntata di oggi, venerdì 30 aprile, saranno al centro dell’attenzione la coppia più amata, ovvero Brooke Logan e Ridge Forrester. Insieme prenderanno una decisione che cambierà le sorti della loro storia.

Wyatt non lascia Sally

Per quanto riguarda Sally Spectra ha un incontro con Wyatt che non fa parola della sua malattia. In realtà fa tutto parte del piano: Sally non è in fin di vita, però lo fa credere a Katie. Ha chiesto a Katie di non far parola, consapevole del fatto che lo avrebbe riferito al fidanzato. Nella puntata di oggi di Beautiful Wyatt rassicura la ragazza promettendole che ci sarà per sempre per lei, ma come un semplice amico. In effetti adesso sta dando un’altra possibilità a Flo dopo aver taciuto sulla storia della figlia di Hope e Liam.

Pace fra Brooke e Ridge

Nelle puntate attuali Brooke e Ridge non riescono a trovare un punto di incontro. Alla fine decidono di mettere da parte i loro problemi e si baciano. La causa del loro litigio è Thomas, il quale ha stravolto la vita della figlia Hope. Secondo il parere della Logan il ragazzo dovrebbe essere seguito da uno psicanalista perché risulta essere molto instabile mentalmente. Ridge, invece, crede che Thomas stia davvero cambiando e per questo motivo vuole dargli fiducia. Come se non bastasse ha quasi imposto a Steffy di perdonarlo per riallacciare i rapporti con la famiglia.

In realtà Thomas sta architettando un piano per riavvicinarsi a Hope. Adesso sta con Zoe, alla quale ha fatto una dichiarazione pubblica e anche il piccolo Douglas ha assistito alla scena. Adesso Douglas teme che Hope possa essere sostituita dalla nuova fidanzata del padre. La ragazza si lamenterà del comportamento di Thomas, ma lui farà in modo di farla sentire in colpa per i suoi continui rifiuti. Se si lasciasse andare, potrebbe regalare tanta gioia della famiglia. Inoltre ha spinto Shauna a provarci col padre perché vuole fargliela pagare a Brooke, dato che la reputa la causa della separazione da Hope.

Beautiful, puntate americane: Flo rapita

Nella nuova puntata di Beautiful, Sally riesce per un po’ di tempo a mantenere il segreto sulla malattia. L’unica che non le crede è Flo, così inizia a fare delle indagini in privato. Si recherà nello studio della dottoressa che si occupa del suo caso è leggendo dei file del computer scopre la verità: Sally non è in fin di vita. Nel frattempo arriva la stilista con la dottoressa nello studio.

La seconda darà un colpo a Flo che le farà perdere i sensi, dopodiché la porteranno in un vecchio appartamento per poi legarla a un termosifone. Queste puntate saranno mandate in onda nella televisione italiana tra un po’ di tempo. Ci vorranno mesi prima di assistere a queste vicende.