Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 30 aprile: Vittorio scopre Marta con Dante

Il Paradiso delle Signore non smette mai di stupire il pubblico di casa Rai. La fiction ottiene sempre degli ascolti positivi, confermando così di essere uno dei più seguiti nell’ultimo periodo. Nella puntata di domani oggi 30 aprile, il protagonista assoluto sarà Vittorio che non sa cosa fare con Marta, soprattutto dopo averla colta in flagrante. Ecco cosa succederà.

La delusione di Maria

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio. Maria ha scoperto del bacio di Irene e Rocco. Non riesce a nascondere la sua delusione perché si è sentita tradita da entrambi. Maria decide di vendicarsi di Rocco quando nel magazzino arriva. Un giovane che resta folgorato dalla sua bellezza. Accoglierà sempre l’occasione giusta per sedurre una ragazza, la quale corrisponderà facendo andare su tutte le furie Rocco. Per quanto riguarda Vittorio, i telespettatori sanno che non hanno vissuto un matrimonio sereno..

In amore vince chi fugge

Marta è andata a Parigi e Vittorio ha cercato di raggiungerla per chiarire, ma a causa di un in brutto incidente è stato costretto a tornare indietro. Marta è tornata in Italia per prendersene cura. Sembrava che le cose stessero andando bene, in quanto Vittorio ha deciso di dare un senso al suo matrimonio. Non esiterà a raggiungerla e chiederle di darti un’altra possibilità. Quando arriva da lei, purtroppo la vede in compagnia di Dante e va via senza farsi vedere.

Dante non ha perso occasione per avvicinarsi a Marta, approfittando del suo stato di confusione. Per riuscire nel suo intento le ha dato tante attenzioni, infatti le ha fatto recapitare a casa ogni giorno dei regali. Tutto procede secondo i suoi piani infatti Marta ha iniziato a cedere e lui ed è riuscito ad alimentare dei dubbi su Vittorio. Nel frattempo quest’ultimo è intento più che mai a riallacciare i rapporti con la moglie. Purtroppo nella puntata oggi lui non riuscirà a parlarle perché l’ha vista baciare un altro. Per l’ennesima volta andrà via con l’amaro in bocca.

Il Paradiso delle Signore, Marcello nei guai

Marcello ha cercato di nascondere a Ludovica la gravità della situazione che sta vivendo. In pratica rischia di andare in carcere per aver seguito gli ordini del Mantovano. La contessina cerca di aiutarlo in tutti i modi e, essendo innamorata di lui, si rivolge al suo avvocato Gianfranco Finzi.

Marcello sarà sicuramente in buone mani e probabilmente riuscirà a non indossare le manette. Purtroppo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riserveranno un colpo di scena: non ci sarà un lieto fine per Marcello. Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che attendere la puntata di oggi alle ore 15:55 circa.