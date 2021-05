Amici 20, anticipazioni della semifinale: i nomi dei primi tre finalisti

Le registrazione dell’attesissima semifinale di Amici 20, si sono già svolte e sono pronte per essere “gustate” nella puntata di domani sera 8 maggio. Tante le anticipazioni, ma anche le novità da scoprire.

Una gara romantica

Domani 8 maggio su Canale 5 andrà in onda in prima serata la semifinale di Amci 20. Un appuntamento imperdibile per i telespettatori che finora hanno seguito con affetto gli allievi della scuola dei talent più famoso d’Italia. Tanto per cominciare le anticipazioni annunciano che i concorrenti che approdano alla finale del 15 maggio sono tre: Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even. Chi sarà il quarto finalista? Si conoscerà soltanto al termine della messa in onda della puntata. Ma andiamo per ordine

Secondo quanto riferito dal Vicolo delle news la semifinale di Amici si annuncia, come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. Due cantanti e una ballerina sono ammessi alla finale. Sangiovanni, uno dei cantanti più amati di questa edizione, si gioca il primo posto assieme a colei che è ritenuta la più brava del comparto danza, ossia Giulia Stabile. I due, neanche farlo apposta sono innamorati e ciò non fa che aggiungere un pizzico di romanticismo alla gara.

Mistero sul quarto finalista di Amici

L’altro finalista è Luca Marzano, conosciuto ormai da tutti come Aka7even. Il quadro della semifinale mostra un bel vantaggio per la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che partiva svantaggiata con tre soli concorrenti, ma che alla fine ne porta in finale ben due. Non manca la soddisfazione anche per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che portano in finale Sangiovanni.

Nonostante le puntate siano già state registrate, come succede in tutte le edizioni, la produzione di Maria De Filippi ha deciso, per ovvi motivi, di non rivelare molto ed è per questo motivo che il nome del quarto finalista, sarà svelato solo durante la messa in onda, domani sera. A questo punto non ci resta che immaginare chi tra i concorrenti rimasti, tra Deddy (Dennis Rizzi), Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi, potrà aspirare alla vittoria. Gli altri diranno definitivamente addio allo show.

Anche la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini porterà qualcuno all’ultima puntata. Per fare in modo che le due insegnati abbiano anche i loro finalisti, i favoriti dovrebbero essere Alessandro o Tancredi. Tuttavia, queste sono le ultime anticipazioni del programma perchè, la finale si terrà in diretta il 15 maggio, con la presenza del televoto.

Gli ospiti della serata

Ma ecco come si svolgerà nel dettaglio la puntata di domani: Aka7even batte Tancredi nella prima manche, mentre Sangiovanni prevale su Aka con il guanto di sfida. Aka7even e Tancredi si sfideranno altre due volte, una bella battaglia testa a testa, ma che vedrà Aka confermarsi come primo finalista.

La seconda manche avrà come protagonisti i ballerini Alessandro e Serena, che sfidandosi due volte, vinceranno una volta per ciascuno. Sarà Giulia ad aggiudicarsi la finale battendo Alessandro per due volte. Poi ci sarà il momento della terza manche con Sangiovanni vittorioso su Tancredi per due volte. Successivamente sfida il suo compagno di squadra Deddy, imponendosi come terzo finalista.

Intanto Giulia è stata proclamata come vincitrice della Prova Tim, mentre Alessandro ha ottenuto con gioia e soddisfazione un’offerta di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano del celebre produttore teatrale Karl Sydow. Gli ospiti della serata sono Ermal Meta e i The Kolors.