Amici 2021: Rudy Zerbi accusa Deddy, lui scoppia a piangere disperato

Il docente Rudy Zerbi non ha usato mezze misure e nessuna clemenza, verso l’allievo di Amici, Deddy, reo di non aver preparato due canzoni. A nulla è servita la discolpa e le lacrime dello studente perché Zerbi, su tutte le furie, ha continuato a inveire.

Amici 2021 si avvia verso le puntate per la Semifinale, fissata per il prossimo 15 maggio 2021, che porterà i migliori allievi della scuola di Maria De Filippi verso il podio dei vincitori. Ovviamente sale la tensione e il nervosismo tra gli studenti del talent show che puntano alla vittoria, sapendo che l’occasione di vincere Amici è un’occasione imperdibile per ognuno di loro.

E’ per questo che, in queste ore, si presentano diverse situazioni di scintille tra insegnanti che cercano di spronare in ogni modo i propri allievi, affinché possano dare il meglio per le ultime battute del programma.

Accuse, rabbia e lacrime sono state al centro del daytime del 4 maggio 2021 dove è andato in scena uno scontro acceso tra l’insegnante Rudy Zerbi e il cantante Deddy. Vediamo meglio cos’è successo.

Amici 2021: perché Rudy Zerbi accusa Deddy?

Insegnante e allievo si trovano in sala prova per prepararsi alla Semifinale ma Rudy Zerbi si rende conto che il cantante Deddy è impreparato su due canzoni, inserite nel repertorio per la performance.

Di fronte a questa situazione, l’insegnante perde le staffe e fa una ‘tirata d’orecchie’ al suo allievo, senza sconti di pena e senza mezze misure: per Zerbi è inaccettabile che Deddy non abbia studiato due canzoni da preparare per la Semifinale e che avrebbe dovuto conoscere a menadito già da due giorni prima.

A questo punto il cantante ha provato a giustificarsi, spiegando il perché: secondo Deddy le due canzoni che avrebbe dovuto studiare le aveva ricevute solo la mattina, scaricando la colpa sulla mancata consegna alla produzione.

Rudy Zerbi, però, non sembra affatto convinto di questa versione: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? I pezzi sono sull’mp3 da due giorni” e così Deddy, di pronta risposta, continua a sostenere che quelle canzoni sono state inserite solo in un secondo momento.

L’insegnante, però, non ha mostrato alcune pietà ma, anzi, ha rincarato la dose: “Sai perfettamente che la produzione te li carica il mercoledì, e oggi è venerdì. Io pretendo impegno” dice Zerbi.

“Ti senti già arrivato” e Deddy scoppia in lacrime

Di fronte a questo scontro tra Zerbi e Deddy, decide di intervenire la produzione del programma che chiarisce ogni dubbio: le due canzoni che il cantante doveva studiare per la Semifinale sono state caricate sul mp3 mercoledì a mezzogiorno. Deddy avrebbe fatto l’ultimo controllo il martedì senza, poi, verificare più nulla, confondendo i giorni.

A questo punto, Rudy Zerbi attacca il suo allievo, dicendo che forse, avendo fatto confusione nei giorni e facendosi trovare impreparato, non è poi così interessato a vincere la Semifinale.

“Pensi di essere arrivato e invece non lo sei” tuona Zerbi mentre Deddy, scoppiando in lacrime per l’accaduto, respinge le accuse: “Questo assolutamente no. Io mi vedo ancora un barbiere, e non un cantante. Ho mai detto di essere una star di Hollywood?” ma il suo insegnante resta irremovibile sul giudizio.