Uomini e Donne, dopo Aurora Tropea, anche Maria Tona affonda lo show: “Carne da macello”

Maria Tona e Aurora Tropea si sfogano puntando il dito contro Uomini e Donne, il programma di Canale 5 che le ha rese note e di cui non fanno più parte da un pò di tempo. Ecco cosa hanno detto le due ex dame del Trono Over

Non mi piace essere un numero

Se Aurora Tropea finora non ha nascosto la sua indignazione, nei confronti di alcuni atteggiamenti adottati da alcuni dei protagonisti dello show, Maria Tona, dopo un periodo di silenzio, ha deciso di dire la sua sul programma di Maria De Filippi, accendendo la curiosità dei telespettatori.

Ancora non sono i chiari i motivi che hanno spinto l’attrice e imprenditrice romana a lasciare Uomini e Donne, ma attraverso un’intervista rilasciata a PiùDonna in diretta Instagram, ha deciso di svelare qualche dettaglio. La risposta però la protagonista non l’ha ancora data, anche se è di facile intuizione: “Non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo ‘carne da macello’, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo” Ha fatto sapere.

Maria Tona dice la sua su Gemma Galgani

Maria Tona ha successivamente specificato che all’interno del programma ha fatto davvero tanto fatica a riconoscere tra i cavalieri qualcuno di vero. Il vero motivo però lo dirà “solo a fine maggio”, quando la trasmissione chiuderà questa stagione. Il motivo è semplice: la redazione le ha impedito di rilasciare interviste o di partecipare ad altri programmi e lei sta rispettando questa regola.

La donna inoltre ha detto la sua anche su Gemma Galgani, spendendo parole positive nei confronti della dama torinese: “Ma che devo dire, fa parte di tutto quello che porto dentro e che ancora non ho dichiarato. Gemma è una donna stupenda e intelligentissima. Però non me la sento di dire altre cose. […] Ma uscirà fuori, ho delle sorprese perché sono una donna dalle mille risorse”

Insomma, è chiaro che Maria Tona non ha un’ opinione positiva sulla sua esperienza al dating show di Maria De Filippi anche se, nonostante tutto, ha voluto ringraziare quant’ultima per l’opportunità che le ha dato.

Persone false in studio

Maria Tona e Aurora Tropea sono amiche e insieme hanno precisato che il loro attacco non è contro il programma, ma verso alcune persone presenti in studio. Secondo le due donne, ci sarebbero alcune persone che non verrebbero mai attaccate, nonostante comportamenti peggiori e che all’interno dello studio ci sarebbero persone che puntano solo alla visibilità.

Durante la diretta Instagram sono arrivate anche alcuni commenti negativi. La Toma ha risposto che presto farà sapere tutto quello che ha vissuto all’interno del programma, chiedendo ai fan di fidarsi di lei. Ma non c’è niente contro la redazione.