La Casa di Carta, il Professore dice addio al set della serie: i motivi

La Casa di Carta è indubbiamente uno dei più grandi successi degli ultimi anni. tanto da portare i protagonisti della serie a diventare delle vere e proprie star.

Dopo essere stata trasmessa per la prima volta sul canale spagnolo Antena 3, La Casa di Carta è stata acquistata da Netflix e distribuita tramite la piattaforma in altri paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia. In poco tempo la serie tv ha conquistato milioni di spettatori diventando un vero e proprio caso di successo. A contribuire sicuramente gli intrighi che compongono la trama e i personaggi che sono la vera forza di questo prodotto poiché il pubblico non si può fare a meno di affezionarsi al loro percorso.

Il Professore sui social network

Sicuramente uno dei protagonisti più apprezzati è Sergio Marquina anche detto il Professore, interpretato da Alvaro Morte. L’attore già molto noto in Spagna per aver preso parte a film e serie tv di grande successo, con La Casa di Carta ha valicato i confini della sua terra natale raggiungendo un pubblico internazionale. A dimostrarlo anche i numeri ottenuti sui social network dopo la serie tv su Netflix. In particolare su Instagram Morte ha superato i 10 milioni di follower con cui ama tenersi in contatto condividendo soprattutto momenti legati al suo lavoro, scatti sul set e molto più raramente momenti di vita privata.

Il video di Alvaro Morte

Recentemente l’attore ha condiviso con i fan un momento di commozione. Infatti Alvaro ha pubblicato un video mentre sta lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Nella descrizione del post, l’attore ha tenuto a ringraziare i fan, il team della produzione e di Netflix e per ultimo ma non per importanza il Professore, un personaggio a cui l’attore probabilmente resterà per sempre legato.

La reazione dei fan

Il breve video condiviso da Alvaro Morte non è chiaramente passato inosservato tra i suoi followers, tanto da raggiungere centinaia di migliaia di like e da superare i 18 mila commenti, nei quali i fan hanno condiviso con l’attore l’emozione del momento.