Ci sarebbe un uomo che è stato diviso tra due grandi donne della televisione italiana, Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso: ecco chi è Francesco Zangrillo.

L’attenzione per la vita sentimentale delle due bellissime donne del mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso è molta, soprattutto perché entrambe le vip, seppur da sempre sotto i riflettori, sono molto riservate per la loro privacy.

Barbara D’Urso, regina dei pomeriggi di canale 5, è da anni ormai single anche se, come lei stessa spesso ha dichiarato, non ha mai disdegnato la possibilità di un nuovo amore, dicendo apertamente: “Mi manca un uomo che si innamori perdutamente di me e di cui io possa innamorarmi perdutamente”. Poi c’è Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briratore, che dal momento in cui è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto tutti gli occhi puntati sul suo flirt con il coinquilino Pierpaolo Pretelli.

Ora, dal calderone delle sorprese, spunta il nome di un uomo misterioso conteso dalle due bellissime vip: di chi si tratta?

Chi è l’uomo misterioso diviso fra la Gregoraci e la D’Urso?

Solo qualche mese fa, precisamente lo scorso febbraio, la bellissima Carmelita, single da ben quattro anni, aveva annunciato con gioia di avere un partner segreto da due mesi. Lo scoop era stato lanciato dal giornalista Gabriele Parpiglia che, attraverso le pagine di Giornalettismo, aveva svelato come il cuore di Barbara D’Urso aveva ricominciato a battere per un uomo.

Di quest’uomo, però, le informazioni erano poche. Si sapeva solo il nome, Francesco, un assicuratore di professione, lontano dall’ambiente dello spettacolo che, a sua volta, aveva alle spalle una storia d’amore importante ma conclusa.

Nei giorni scorsi, però, è spuntata un’indiscrezione che sta alimentando le voci del gossip: l’uomo misterioso sarebbe Francesco Zangrillo, il manager che sarebbe stato diviso tra Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso. Sarà vera questa notizia? Per il momento, nessuna delle due donne ha proferito parola sulle voci dei rumors.

Francesco ha corteggiato sia Barbara D’Urso che Elisabetta Gregoraci?

Il suo nome è Francesco Zangrillo, un assicuratore di professione che mantiene alta la propria privacy, al punto che sui social c’è solo una sua fotografia, dove appare anche con gli occhiali da sole, quindi difficilmente identificabile.

L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine Chi che ha rivelato come Francesco sarebbe un corteggiatore segreto sia di Barbara D’Urso che della ex moglie di Flavio Briatore.

Infatti, sempre secondo il magazine, sarebbe stato proprio Zangrillo il mittente delle trecento rose rosse ricevute dalla bellissima Elisabetta Gregoraci, un gesto carico di romanticismo che aveva stupito molto la ex gieffina, la quale aveva addirittura usare la vasca da bagno per conservare quel mazzo di rose gigantesco che quasi la sommergeva.

Se la notizia venisse confermata, di sicuro Barbara D’Urso non sarebbe affatto felice di sapere che il ‘Francesco’ che sta frequentando, dopo una vacanza nella villa di Capalbio della conduttrice, avrebbe iniziato a corteggiare la bellissima Gregoraci.