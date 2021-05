Principe Filippo, divulgato il certificato di morte. Cosa c’è scritto

Il principe Filippo è morto a 99 anni il 9 aprile scorso. Sulle cause della morte si è tenuto uno stretto riserbo, oggi sciolto con la divulgazione del referto medico, da parte di un tabloid inglese.

La causa della morte subito non specificata

La sua morte è arrivata poco prima del suo centesimo compleanno. Il principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta si è spento il 9 aprile 2021 nel Castello di Windsor, in un periodo storico particolare, caratterizzato dal flagello della pandemia del Coronavirus.

Sarà per questo motivo che la curiosità sulle cause della sua morte ha preso subito il sopravvento? Del resto, sulla soglia dei 100 anni, è possibile morire. Eppure gli inglesi, sono riusciti a creare un alone di mistero anche su questo avvenimento, di per sé, abbastanza naturale. Il principe, prima della morte, era stato ricoverato in ospedale per un’ infezione e un piccolo intervento a causa di una ‘condizione cardiaca preesistente’. Nonostante ciò, quando è stata diffusa la notizia della sua ultima espirazione, la causa non è stata specificata.

Ecco com’è morto il Principe Filippo

In queste ore, ad un mese della morte del consorte della Regina Elisabetta, il tabloid inglese Daily Telegraph ha divulgato il referto medico, facendo sapere di aver visionato il certificato di morte ufficiale del duca di Edimburgo. Cosa c’è scritto sul referto, firmato dal medico di Buckingham Palace? Una sola parola: “vecchiaia”.

Una causa del decesso ovvia, ma che appare come una notizia importante, soprattutto perché la stampa inglese in questi ultimi 30 giorni, non ha fatto altro che avanzare le ipotesi più bizzarre sulla dipartita del quasi centenario blasonato. Nonostante il il principe Filippo negli ultimi tempi abbia trascorso un lungo periodo di tempo in ospedale, a causa dell’operazione al cuore, pare proprio che non sia da attribuire a questo il suo decesso. La morte è sopraggiunta per cause naturali.

Potrebbe c’entrare l’intervista di Oprah Winfrey

Ma questo non basta a fermare gli orpelli degli inglesi. La morte di Filippo è arrivata in un momento difficile della Corona. Come sanno gli appassionati della famiglia reale, poco prima della dipartita del consorte di Elisabetta, è andata in onda su tutte le televisioni del mondo occidentale l’intervista che Meghan e Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey.

Un’intervista che ha il sapore di pugno nello stomaco, una batosta così forte da apparire come unica nel suo genere. I duchi di Sussex infatti, sono arrivati perfino ad accusare di razzismo la monarchia britannica. Ecco perchè molti credono che il cuore del 99enne non abbai retto a tale situazione. E’ possibile che le rivelazioni della coppia gli abbiano causato un forte stress?