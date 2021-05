Veronica Peparini selfie con gambe in mostra: lo scatto super sensuale della prof di Amici

50 anni e non sentirli, ma, soprattutto, non dimostrarli: Veronica Peparini si mostra, in tv e sui social, in tutta la sua splendente bellezza, esibendo un fisico notevole modellato da anni di lavoro nel mondo della danza.

I fan di Veronica Peparini apprezzano particolarmente le sue doti fisiche: l’insegnante e coreografa di Amici pubblica spesso scatti che ne esaltano la bellezza sul suo profilo Instagram, per la gioia dei suoi seguaci.

A 50 anni appena compiuti la coach di Amici, che fa coppia con Anna Pettinelli, appare come una donna bellissima e in perfetta forma, frutto di anni di duro lavoro e allenamento.

Veronica Peparini allo specchio in splendida forma

Veronica è felicemente fidanzata con il ballerino Andreas Muller, più giovane di lei di 18 anni: i due vivono una relazione molto appagante e sognano di celebrare il loro amore con un matrimonio, al quale non mancheranno di invitare amici e colleghi del talent show condotto da Maria De Filippi. La Peparini sembra molto soddisfatta, non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale: la coreografa è molto amata dal pubblico perché è riuscita a restare una persona semplice e umile.

Di recente Veronica ha condiviso un post nel quale mette in mostra tutta la sua bellezza: la donna si presenta in un mini abito nero scivolato che mette in evidenza le sue splendide gambe. Ad accompagnare il tutto c’è anche il suo sorriso: la ballerina è seduta sul letto e vuole dare in questo modo il buongiorno ai suoi fans che non mancano di apprezzare e complimentarsi con una delle protagoniste dello show che vede sfidarsi talenti nel campo del ballo e del canto.

Tra le voci che la apprezzano di più spicca quella del fidanzato Andreas, che non manca mai di farle sentire il suo amore con gesti e complimenti. I due convivono insieme a Daniele e Olivia, i figli nati dalla precedente relazione di Veronica con Fabrizio Prolli: una famiglia allargata che sembra funzionare per il meglio, stando alle immagini che vengono condivise quotidianamente dalla Peparini e dal compagno.

La famiglia allargata di Veronica e Andreas: figli e cagnolini

Famiglia destinata ad allargarsi ulteriormente dal momento che stanno per arrivare nuovi cuccioli: Diva e Muso, che sono i loro cagnolini, diventeranno presto genitori. Andreas e Veronica hanno accolto molto bene la notizia e non vedono l’ora di prendersi cura dei piccoli nuovi arrivi che riempiranno di gioia la loro casa. “Diva sta per diventare ufficialmente mamma e Muso papà… la famiglia si allarga”, queste le parole del ballerino di Amici.

Il professionista di Amici ha preferito prendersi una pausa dal consueto ruolo nel quale lo abbiamo visto dare il meglio in questi anni per dedicarsi a nuovi progetti professionali. La scuola, che lo ha visto prima alunno e poi guida per altri alunni entrati dopo di lui, gli ha regalato successo e amore.