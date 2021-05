Harry e Meghan, nuovo colpo di scena: come intendono chiamare la secondogenita

Manca poco alla nascita della figlia di Harry e Meghan: ma come si chiamerà la piccola reale?

Harry e Meghan non sono mai stati così chiacchierati come in quest’ultimo periodo. Tra interviste bomba, funerali e tentativi di riappacificazione, ogni giorno sembra essere un buon giorno per parlare dei reali. Nel susseguirsi di notizie sugli eventi mondani dei duchi di Sussex (l’ultimo dei quali ha visto il principe Harry partecipare senza la sua dolce metà all’evento Vax Live, lo show organizzato da Global Citizen in sostegno di Covax, il programma internazionale che ha come obiettivo l’accesso equo ai vaccini), rimane una costante: quale sarà il nome della secondogenita di Harry e Meghan?

Le ultime notizie su Meghan

Le ultime notizie su Meghan riguardano la sua carriera lontano dalla royal family. La duchessa di Sussex, infatti, ha ultimato il suo ultimo lavoro: un libro per bambini che sarà disponibile a partire da giugno. “La mia speranza è che questo volume arrivi al cuore di tutte le famiglie”, ha dichiarato la moglie del principe Harry. L’opera, intitolata “The Bench”, tratta il rapporto padre-figlio e nasce da una poesia che la stessa Meghan ha scritto per il marito in occasione della festa del papà, il mese dopo la nascita di Archie.

Le ultime notizie sulla futura nascita

A proposito di figli, la new entry della royal family dovrebbe venire al mondo all’inizio dell’estate. L’intenzione di Meghan è quella di partorire in casa, assistita da una squadra di medici e ostetriche. La secondogenita dopo Archie, 2 anni il prossimo 6 maggio, è al centro del gossip. La domanda che tutti si fanno è: come si chiamerà la piccola?

Come si chiamerà la figlia di Harry e Meghan?

Se Harry e Meghan hanno sorpreso tutti con il nome del primo figlio, adesso gli appassionati della coppia sono decisi ad indovinare. Stando alle previsioni dei bookmakers americani, la piccola potrebbe chiamarsi Diana. Si tratterebbe di un omaggio alla madre del duca di Sussex prematuramente scomparsa in un incidente. Una scelta commovente che però metterebbe sulle spalle della bambina il peso di una storia difficile.

Diana o Lily?

“Diana è il nome favorito, ma ciò non ha scoraggiato gli scommettitori a puntare su altri nomi potenziali”, ha detto al Daily Mail Sarah Kinsella, portavoce di BoyleSports. Negli ultimi giorni, infatti, a salire in pole position è stato il nome Lily. Un balzo da 66/1 a 25/1 nelle previsioni della società di scommesse irlandese BoyleSports. L’esplodere di questo nome è da ricollegarsi agli ultimi eventi. In particolare, parliamo della morte del principe Filippo e del messaggio “In loving memory Lilibeth” che ha accompagnato la bara del marito della sovrana nel suo ultimo viaggio.

Il nome Lilibeth

Il nome Lilibeth è un nome particolare. Si tratta del vezzeggiativo con cui Elisabetta veniva chiamata da bambina in famiglia. Da adulta, ormai, l’unico a utilizzare questo soprannome era il marito Filippo. Lily, dunque, potrebbe essere un diminutivo papabile nella scelta dei Sussex. Una scelta che potrebbe accorciare quelle distanze che si sono create negli ultimi tempi con la royal family.