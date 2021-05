Meghan Markle, “c’è lei dietro al tentativo di pace del principe Harry”

Nel mezzo di tensioni all’interno della famiglia reale, si fa strada uno spiraglio di luce che fa presagire una riappacificazione.

Le vicende che vedono protagonista la royal family sono più che mai al centro del dibattito pubblico internazionale. Dopo l’intervista al vetriolo rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey, ormai non si fa che parlare della coppia che ha fatto scoppiare il caos a Palazzo. Il capro espiatorio delle tensioni a corte è diventata la duchessa di Sussex. Già poco amata dai reali, le sue dichiarazioni, unite alla decisione di non partecipare ai funerali del principe Filippo, hanno infuocato la stampa. I riflettori accesi su di lei hanno creato un dibattito senza precedenti, eppure, a dispetto di tutte le accuse che le sono state rivolte, sembra che sia proprio Meghan l’artefice del riavvicinamento del marito a suo fratello William.

Il riavvicinamento tra William e Harry

Il rapporto tra i due fratelli era già stato al centro del gossip in occasione dei funerali di Filippo. Secondo il protocollo, i due non sarebbero dovuti stare uno accanto all’altro nel corteo funebre, composto da sole 9 persone, al seguito del feretro di Filippo. Tuttavia, al termine della cerimonia Harry e William hanno passeggiato fianco a fianco e si sono scambiati alcune parole, facendo presagire un segnale di riavvicinamento.

I retroscena svelati dal Sun

Ma c’è di più, e quel di più porta il nome di Meghan Markle. L’indiscrezione arriva dalle pagine del Sun, che si è avvalso della voce di Phil Dampier, biografo reale e quindi sempre ben informato sulle dinamiche interne alla royal family. Secondo quanto raccontato dalla rivista, il duca di Cambridge sarebbe ancora molto arrabbiato con suo fratello e la duchessa, ma questi ultimi hanno dimostrato di voler deporre l’ascia di guerra.

Il gesto di Harry e Meghan

Pare che Harry e Meghan in privato abbiano inviato i loro auguri a William e Kate in occasione del loro anniversario di nozze. Potrebbe sembrare una semplice formalità, ma non bisogna dimenticare che questi auguri arrivano in un contesto particolare, per cui su caricano di un significato tutt’altro che banale.

La posizione di Carlo

Trovare un punto d’incontro nel clima di tensione venutosi a creare negli ultimi mesi è quello che tutti si augurano, soprattutto per il bene della regina Elisabetta, che si trova a dover svolgere l’arduo compito di tenere insieme tutta la famiglia reale. A tal proposito, il più restio sembra essere proprio il padre di Harry. Secondo alcune fonti, il principe Carlo non si fiderebbe più del figlio Harry. La sua paura è che ogni sua affermazione possa essere manipolata e diffusa alla stampa in maniera distorta.

La lettera di Harry

Un timore che Harry a provato a dissolvere lasciandogli una lettera prima di ritornare in California dalla moglie Meghan. Nonostante le buone intenzioni, pare però che il gesto non abbia avuto effetto sul principe Carlo. Con William, invece, le cose sembra che stiano prendendo un’altra piega. “La relazione tra Harry, Meghan, William e Kate è ora così delicata”, ha spiegato Dampier al Sun, “che tutti cercano il minimo segno che stia migliorando”.