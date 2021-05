Kate Middleton “sull’orlo di una crisi di nervi”: cosa succede alla duchessa?

Kate Middleton si lascia andare a una risata incontrollata durante un impegno reale e fa impazzire il web.

L’ultimo anno è stato per tutti particolarmente impegnativo. Tra restrizioni, nuove norme sociali a cui adattarsi, e il susseguirsi di eventi spesso dolorosi, non sono pochi coloro i quali si sono ritrovati dover abitare un nuova e sconosciuta realtà. Una situazione dal forte impatto psicologico, che se in tanti ha causato soltanto un po’ di stress in più, per altri è stato la scintilla che ha portato alla scoperta di nuovi lati di se stessi prima nascosti. Sembrerebbe essere questo il caso della duchessa di Cambridge, che come i tanti “comuni mortali” ha risentito di questo periodo difficile.

Cosa è successo a Kate

A sconvolgere (e preoccupare) la pubblica opinione è stato il comportamento di Kate durante l’ultimo impegno ufficiale con il marito William. In questa occasione, la duchessa di Cambridge si è lasciata andare ad attacchi di riso incontrollati, insoliti per una come lei sempre sobria e pacata. L’evento ha ovviamente scatenato gli utenti del web, che subito hanno commentato “Anche le duchesse perdono la brocca”, fino ad ipotizzare che la donna sia “sull’orlo di una crisi di nervi”.

La ridarella di Kate

Effettivamente gli attacchi di ridarella di Kate sono parsi particolarmente esagerati agli occhi del pubblico, o quantomeno poco “regali”. Sono le stesse immagini a parlare: in uno scatto, la duchessa di Cambridge si piega letteralmente in due dalle risate mentre regge una mazza da golf.

Un comportamento poco “reale”

Le foto sono state scattate durante l’ultimo impegno reale di William e Kate: una visita alla charity The Cheesy Waffles Project, un’organizzazione di beneficenza che fornisce ai giovani con difficoltà di apprendimento le competenze e l’indipendenza di cui hanno bisogno per l’età adulta. Insomma, le circostanze richiedevano una certa serietà da parte di Kate, ma lei ha perso totalmente il controllo, facendo sbellicare dalle risate se stessa e gli altri.

Kate sotto stress

D’altronde, anche per la duchessa di Cambridge questa è stato un anno difficile. In una videochiamata con altri genitori, ad esempio, ha parlato delle difficoltà della quarantena coi piccoli George, Charlotte e Louis. Proprio come per tante altre famiglie “normali”, anche per i reali gestire la didattica a distanza è stata una sfida. Kate ha anche svelato che durante la quarantena si è dovuta improvvisare non solo professoressa ma anche parrucchiera dei suoi figli. “I bambini sono terrorizzati dai miei tagli!” aveva ammesso lei stessa divertita.

In più, l’ormai celebre intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey non ha di certo aiutato a rasserenare gli animi nella royal family. Come se non bastasse, a una situazione già critica si è aggiunta anche la morte del principe Filippo. Un evento tragico che oltre a gettare un velo di tristezza su tutti i membri della famiglia reale, ha messo Kate ancora più sotto pressione, divisa, com’è stata, tra il dolore per la perdita e la necessità di mantenere intatto il precario equilibrio a Palazzo. Unica certezza in tutto questo caos, il marito William: da sempre il suo più grande sostegno nei momenti di difficoltà.