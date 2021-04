Verissimo, anticipazioni ed ospiti di sabato 1° maggio

Domani sabato 1° maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi avrà modo di ospitare diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Non mancheranno ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi e due attrici davvero amatissime del cinema italiano. Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le anticipazioni della prossima puntata del talk show di Canale 5.

L’intervista con Leonardo

Silvia Toffanin, nella nuova puntata di domani di Verissimo avrà l’occasione di accogliere nel suo studio Leonardo Lamacchia. Il ragazzo, reduce dalla bellissima esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è stato eliminato nella seconda puntata del serale. Il ragazzo apparteneva alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sicuramente avrà modo di parlare del suo percorso artistico nella scuola e anche delle sue passate esperienze che lo hanno condotto a partecipare anche nelle Nuove Proposte di Sanremo di alcuni anni fa. Con l’ex talento di Canale 5, Silvia avrà modo di parlare anche del suo coming out avvenuto durante la sua esperienza televisiva durante una puntata di Amici Specials trasmesso su Amazon Prime.

Lorella Boccia e Anna Tatangelo

La nuova puntata di Verissimo di sabato 1° maggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 avrà come altro ospite d’onore nonché volto storico di Amici di Maria De Filippi, la ballerina e ormai conduttrice Lorella Boccia. Quest’ultima avrà modo di parlare della sua bellissima esperienza di ormai alcuni anni fa nel programma di Canale 5 ed anche la sua grande ascesa nel mondo della conduzione. Non mancheranno chiari riferimenti alla sua splendida storia d’amore con Niccolò Presta e del bambino stanno aspettando con tanto amore.

Come se non bastasse, però, Silvia avrà modo di intervistare anche una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che avrà modo di presentare il suo nuovo singolo Serenata. Avrà anche l’occasione di parlare del suo splendido rapporto con il figlio Andrea nato dalla relazione con il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio.

Verissimo e le due nemiche amiche

Tra le ospiti al femminile della nuova puntata di Verissimo di domani che andrà in onda su Canale 5, non mancheranno due ex gieffine. Infatti, la Toffanin, intervisterà due nemiche ormai amiche. Stiamo parlando di Serena Grandi e Corinne Cléry.

Le due, nonostante un passato burrascoso in cui non sono mancati grossi paroloni e discussioni accese, grazie al reality di Canale 5 sono diventate molto amiche. Per tale ragione, nel talk show di Canale 5, ripercorreranno le tappe sia delle loro carriere straordinarie sia del loro rapporto dalle origini ad oggi. Non mancheranno momenti di grande emozione ma anche di gioia e spensieratezza. Per coloro che non riusciranno a seguire la puntata, potranno rifarsi andando su Mediaset Play e rivederla.