Lorella Boccia, chi è e cosa fa il compagno

Una delle conduttrici di maggiore successo della televisione italiana è sicuramente Lorella Boccia. Quest’ultima, resa famosa dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi alcuni anni fa, da ballerina talentuosa è ormai diventata un asso in materia di conduzione. Nella puntata del 1° maggio di Verissimo avrà modo di raccontarsi e di parlare anche di Niccolò Presta ai microfoni di Silvia Toffanin. Scopriamo tutto quello che ci sarà da sapere su di lei e sul suo marito speciale.

Una carriera brillante

Lorella Boccia, dopo essere stata concorrente ad Amici di Maria De Filippi è presente nel corpo di ballo della medesima trasmissione e gli altri programmi di successo come Ciao Darwin, ormai è una conduttrice a tutti gli effetti. Ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo nella puntata del 1° maggio, avrà modo anche di ripercorrere la sua brillante carriera iniziata quando aveva 17 anni che si fingeva maggiorenne per partecipare ai provini nei corpi di ballo più importanti d’Italia. Le esperienze l’hanno forgiata ed ha ammesso di portare il nome del l’idolo dei suoi genitori ovvero Lorella Cuccarini. È nata nel 1991 ed è partenopea. È pronta a partire con il suo show dal 6 maggio su Italia 1 in seconda serata. La trasmissione si intitola Venus Club e avrà due presenze fisse al suo fianco: Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

Una storia speciale

Nella nuova puntata di Verissimo del 1° maggio Silvia Toffanin intervisterà anche Lorella Boccia. Quest’ultima, parlerà anche del lieto evento che riguarda lei e suo marito Niccolò Presta. Aspettano un bambino e ciò sembrerebbe aver donato tanta serenità e felicità ai due innamorati più che mai. Niccolò Presta è il marito di Lorella Boccia ed è il figlio di Lucio nonché manager di molti personaggi famosi.

Niccolò è nato a Roma il 18 luglio del 1992. Purtroppo sua mamma è morta diversi anni fa e lui può contare sul supporto di sua sorella Beatrice. Non ha mai nascosto di non essere mai riuscito a stringere un vero rapporto con la nuova moglie di suo padre. Stiamo parlando della conduttrice Paola Perego.

Niccolò Presta: curiosità sul marito di Lorella Boccia

Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia, si è laureato in Psicologia presso l’Università Europea di Roma. Ha seguito le orme di suo padre e dopo tanta gavetta ed esperienza è giunto a svolgere il ruolo importante di runner nella produzione per I Dieci Comandamenti di Roberto Benigni.

Suo padre gli ha affidato anche altre trasmissioni come Ciao Darwin e Nemicamatissima. In questo modo il ragazzo, però, è stato inserito anche nella Forbes tra gli under 30 più ambiziosi ed influenti d’Italia. Due ragazzi, estremamente validi e ricchi di talento che non aspettano altro di poter allargare la famiglia ed elargire il loro grande ed immenso amore.