Laura Chiatti, perché è finita con Francesco Arca

Una coppia che ha fatto sognare a lungo gli appassionati di gossip e il pubblico italiano in generale: stiamo parlando di Laura Chiatti e Francesco Arca che si sono detti addio tempo fa, ma che sono rimasti in ottimi rapporti.

Laura Chiatti e Francesco Arca sono stati insieme per qualche tempo negli anni passati, ma nonostante l’amore sia un lontano ricordo, tra di loro è rimasta una bellissima amicizia, vissuta insieme alle rispettive famiglie.

Attualmente Francesco Arca vive la sua vita accanto ad Irene Capuano ed ha due splendidi figli. Anche Laura è mamma felice di due bambini, nati dall’amore con l’attore Marco Bocci: i due non escludono un terzo figlio.

Francesco Arca e Laura Chiatti, l’amicizia dopo l’amore

Scorrendo i rispettivi profili social è facile notare come entrambi siano ancora molto presenti l’uno nella vita dell’altro: spesso commentano le immagini che li ritraggono in compagnia dei nuovi rispettivi compagni di vita o alle prese con nuove esperienze professionali o ancora alle prese con le gioie e i dolori della quotidianità.

Ai tempi della loro relazione, Laura e Francesco sono stati una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate. Sono passati dieci anni da quel momento: l’amore è finito nel 2010, dopo due anni e mezzo di relazione. Nonostante l’addio, sono rimasti nel cuore dei fan anche e soprattutto per la loro capacità di non essere mai andati in conflitto dopo la fine del legame. Una rottura che li ha visti rispettarsi reciprocamente fin dal primo momento: il grande affetto che li lega ha unito anche le rispettive famiglie e successivamente si sono ritrovati anche insieme a Irene e Marco, la donna e l’uomo che hanno saputo far tornare a battere i loro cuori nuovamente.

“Il rapporto si è esaurito”, la confessione di Laura

In tanti si sono spesso chiesti quale sia la causa dietro la rottura di questa relazione: a quanto pare il distacco non è da attribuire a nessun motivo particolarmente grave o dannoso. Il sentimento è andato scemando piano piano, come accade a tante coppie. A prendere la decisione definitiva è stata Laura Chiatti che ha dichiarato di non aver trovato in Francesco la persona adatta per una relazione a lungo termine. «E’ stata una storia importante e facevamo progetti, lui voleva sposarmi, ma il rapporto si è esaurito. Non ho ne rancori ne rimpianti, la rottura stranamente non mi ha devastato, come avevo pensato!», disse la celebre attrice a proposito di Francesco, che non è ancora convolato a nozze con la sua Irene.

La decisione, che non è stata presa a cuor leggero, ha sorpreso l’attore, che era già proiettato verso un futuro matrimonio. Nonostante la delusione il rapporto è rimasto sano, con un sentimento di amicizia che ha permesso loro di continuare a frequentarsi, anche a distanza di tanto tempo. Un legame che funge da valido esempio per le tante coppie del mondo dello spettacolo che hanno avuto un trascorso sentimentale e che si sono lasciati alle spalle il rapporto tra mille rancori e accuse reciproche.