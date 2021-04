Serena Grandi ieri e oggi, com’era e com’è l’attrice: la trasformazione

Tra le donne più amate del piccolo schermo è giusto menzionare una delle attrici più osannate dagli inizi della sua carriera ad oggi. Stiamo parlando di Serena Grandi che, in tutti questi anni, ha abituato il pubblico italiano a diverse trasformazioni ma anche a grandi onori e onorificenze, dovute anche alla sua brillante carriera da attrice da premio Oscar. Scopriamo tutto nei dettagli.

Una brillante carriera

Serena Grandi è nata il 23 marzo del 1958 a Bologna. Meglio nota all’anagrafe come Serena Faggioli, è un’attrice che prima di muovere i suoi primi passi cinematografici si è diplomata come programmatrice informatica. Il suo sogno per il mondo dello spettacolo la spinse a raggiungere Cinecittà partecipando a diversi stage con registi di fama internazionale. Ha ottenuto delle piccole parti inizialmente in film come Teste di cuoio, Pierino colpisce ancora, Pierino la peste e tanti altri. Tra le sue esperienze cinematografiche ricordiamo anche il suo ruolo nel opera di genere fantasy ovvero Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi. In molti la ricordano anche per il grande successo ottenuto come protagonista nel film di Tinto Brass Miranda e in altri film come Desiderando Giulia e L’Iniziazione.

Il premio Oscar

La cara Serena Grandi, però, ha ricoperto tantissimi altri ruoli importantissimi ottenendo anche dei premi importanti come il Telegatto grazie al suo ruolo in Donne d’onore nel 1990. Ha lavorato con grandissimi attori come Stefano Accorsi, Fabio Testi e tanti altri. Negli anni 2000 invece in seguito a problemi giudiziari ha vissuto anche diversi problemi con il suo fisico. Col tempo, però, grazie anche a diete ferree e ad un percorso fatto ad hoc, ad oggi ha una forma fisica davvero invidiabile.

Serena Grandi nel 2014 era presente nel cast del film di Paolo Sorrentino La grande bellezza che si è aggiudicato l’Oscar per il miglior film straniero. Nel 2017 ha partecipato anche al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ed è stata eliminata nella terza puntata con una percentuale davvero irrisoria del 51%.

Serena Grandi e il rapporto ritrovato con Corinne Clèry

La donna poi è stata sposata per ben sei anni con Beppe Ercole da cui è nato il loro unico figlio Edoardo. Proprio in seguito a tale relazione, sono sorti dei dissapori con Corrine Clery con cui ad oggi sono ottime amiche. Infatti, dopo la fine della relazione con Serena, l’uomo era convolato in seconde nozze con l’attrice francese. Questo uno dei motivi principali di tale dissidio tra le due che, dopo tanti anni, hanno deposto le asce da guerra.

Le due donne hanno avuto modo di ritrovarsi e chiarirsi in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Come se non bastasse, però, le due saranno ospiti nella prossima puntata di Verissimo in cui, insieme a Silvia Toffanin ripercorreranno i diversi percorsi di vita e il loro rapporto ormai speciale.