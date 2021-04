Melissa Satta sbotta sui social: l’ex velina furiosa

Melissa Satta è stata una delle veline del programma Striscia la Notizia più amate di tutti i tempi. Nota per la sua statuaria bellezza, è anche apprezzata per la sua personalità. Essendo un personaggio pubblico tende spesso a condividere la quotidianità su Instagram. Di recente, per esempio, si è lasciata andare in un lungo sfogo in seguito a delle critiche ricevute da alcuni haters.

Lo sfogo di Melissa sul web

Melissa Satta sa che la popolarità ha anche un lato negativo, ovvero essere presa di mira dai cosiddetti leoni da tastiera. Si tratta di persone che non si fanno scrupoli ad andare oltre con le critiche. Purtroppo queste cose possono ferire coloro che non sono abituati a ricevere un simile trattamento. L’ex velina è consapevole dell’impatto che le offese potrebbero avere, di conseguenza ha realizzato una Instagram story per esprimere una sua opinione: “A tutte le ragazze che ricevono questi messaggi di insulti volevo dire di farvi una bella risata perché voi siete sicuramente le più fighe e invece a casa ci sono le rosicone che insultano”. Poi ha aggiunto: ” Io, per fortuna, ho le spalle larghe e su commenti del genere mi viene semplicemente da ridere. Però ci sono altre ragazze, anche più giovani di me, che non riescono a capire perché vengono insultate”. Con queste parola la Satta spera di poter essere utile per affrontare queste spiacevoli situazioni.

Il compleanno di Maddox

Melissa e Kevin Prince Boateng si sono conosciuti nel 2011 per poi sposarsi nel 2016 a Porto Cervo. Dalla loro unione è nato il piccolo Maddox. Dopo un periodo di separazione, si sono lasciati definitivamente di comune accordo lo scorso 21 dicembre. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio. Qualche settimana fa ha compiuto 7 anni, così i genitori si sono organizzati per realizzare una festa in casa di lei con palloncini in stile ninja. “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio”. In questo caso Melissa ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri per Maddox, chiaro segno che non ha a che fare solo con i leoni di tastiera.

“Mia erede? Spero presto”

Nonostante la gravidanza, Melissa non ha perso la sua fisicità scultorea. Gli scatti sul web lo confermano a pieno. Ora che Maddox è grande, alcuni follower vorrebbero sapere se ha intenzione di dargli un fratellino o femminuccia. E’ arrivata la risposta su RTL 102.5 a Protagonisti, programma radiofonico condotto da Francesco Fredella: “Una mia erede? Cioè quando faccio una femmina? Spero presto, mi piacerebbe avere una femminuccia. Il principino ce l’ho già, è pazzesco”. Per il momento non c’è nessuno nel suo cuore dopo la separazione dal calciatore, dunque si spera che presto arrivi qualcuno nella sua vita.

