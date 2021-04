Verissimo, Anna Tatangelo e la fine dell’amore con Gigi D’Alessio: la verità

Anna Tatangelo si racconta nel salotto di Silvia Toffanin tra vecchi e nuovi amori.

Una delle storie d’amore tra personaggi del mondo dello spettacolo che più ha acceso i cuori degli italiani, è stata quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La cantante è tornata a parlarne durante la sua partecipazione come ospite alla puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un salotto speciale in cui la conduttrice apre un canale tra i protagonisti e il pubblico, permettendo ai telespettatori di conoscere i lati più intimi e umani delle celebrity. Quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata una relazione lunga e importante, che ha segnato per sempre la vita dell’interprete, ma che purtroppo è giunta, come tutti sanno, al capolinea.

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Nonostante la sofferenza della rottura, oggi Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno un rapporto pacifico. Al di là deIla chiusura del loro rapporto, i due resteranno comunque legati dal figlio Andrea, che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori. Nel corso della puntata, Silvia Toffanin ha chiesto ad Anna Tatangelo proprio di approfondire questo rapporto e le dinamiche al suo interno.

“Gli errori li facciamo tutti”, ha detto Anna Tatangelo. “Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

LEGGI ANCHE: Laura Pausini agli Oscar: come si è presentata, vestito meraviglioso

La fine di una lunga storia d’amore

Nel turbinio di gossip che hanno circondato la coppia, affrontare la rottura con Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo non è stato affatto facile. Ma nonostante la fine di una storia durata ben 15 anni, la cantante è riuscita ad andare avanti e a superare il dolore di quel momento. Oggi, la vincitrice del lontano Festival di Sanremo 2002, ha ritrovato la serenità ed è sempre più decisa a portare avanti la sua carriera, senza trascurare il piccolo Andrea.

Le parole di Anna Tatangelo

“Oggi sono finalmente serena”, ha dichiarato la cantante. “Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”. Dopo questa ritrovata pace interiore, Anna Tatangelo potrebbe tornare a vivere l’amore con qualcun altro, ma al momento non ci sono novità in questo senso. La cantante, però, nutre la speranza di poter un giorno allargare la famiglia con un altro figlio: “Ho solo 34 anni”, dice, “Non smetto mai di pensare alle cose belle”.

LEGGI ANCHE: Anna Oxa, la sua arte e la “violenza” dopo Ballando Con Le Stelle

Il nuovo amore di Gigi D’Alessio

Discorso diverso merita invece l’ex compagno Gigi D’Alessio, che ha ritrovato l’amore con una fan più giovane. I due fanno coppia fissa da mesi, ma il cantante napoletano non ha ancora ufficializzato la loro relazione. Del resto, dopo una storia così intensa come quella con Anna Tatangelo, è difficile accettare l’idea di trascorrere il resto della propria vita accanto a una persona diversa.