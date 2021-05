Raoul Bova, perché è finita con Chiara Giordano: la verità

Raoul Bova resta uno degli attori più amati e apprezzati, non solo per il suo indubbio fascino che addirittura si incrementa con il passare del tempo, ma anche per la sua indiscussa capacità di interpretare ruoli che hanno fatto la storia del piccolo schermo italiano.

Oltre alle sue interpretazioni, Raoul è sempre stato protagonista delle cronache gossip per la sua vita privata: prima di incontrare la sua attuale compagna è stato sposato con Chiara Giordano e insieme hanno avuto due figli.

Nonostante il matrimonio sia finito, i due hanno conservato un ottimo rapporto: sono uniti e orientati al bene dei figli, che sono diventati due ragazzi dai molteplici interessi.

Raoul Bova e Chiara Giodano, l’addio dopo 13 anni di matrimonio

In questi anni abbiamo visto Bova mettersi alla prova in film e serie tv di successo, come Ultimo 3, La Piovra, Scusate se esisto, Scusa ma ti chiamo amore. Lo abbiamo osservato mentre viveva incredibili storie d’amore cinematografiche, ma nella sua vita non è andata allo stesso modo: come mai lui e Chiara si sono allontanati?

Un lungo matrimonio con due figli terminato all’improvviso in modo burrascoso e con diversi strascichi: alla fine ha prevalso il buon senso e il rapporto è stato ricucito per il bene di Alessandro e Francesco Bova, frutto di un amore durato tredici anni dal giorno del fatidico Sì. L’inaspettata separazione era stata accompagnata dall’annuncio di una nuova presenza femminile nella vita dell’attore, quella di Rocío Muñoz Morales, collega di 28 anni, conosciuta sul set di Immaturi.

Questa circostanza ha scatenato una serie di polemiche intorno alle motivazioni del divorzio. Rilasciando diverse interviste, soprattutto in occasione della chiacchierata con Maurizio Costanzo, l’attore ha spiegato come sono andate davvero le cose con l’ex moglie e con la nuova compagna, smentendo molte notizie che non corrispondevano a verità: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”, ha detto.

Raoul e Rocio, un’attrazione diventata grande amore

Rocio è riuscita a conquistarlo grazie alla sua personalità, anche se la forte chimica ha giocato un ruolo fondamentale. Con la bellissima attrice Raoul è diventato padre di due femmine, Luna e Alma, dando vita così ad una famiglia allargata che ha trovato la sua serenità. La loro storia d’amore continua con una forte attrazione ed una complicità mostrata di scatto in scatto sui rispettivi profili social.

Proprio Rocio ha parlato del rapporto con l’attore in un’intervista a Elle: “Lo ritengo unico perché è il mio complice assoluto: dopo parecchi anni insieme, mi conosce sotto ogni punto di vista”, ha dichiarato.

E Chiara? Dopo aver affrontato il turbolento divorzio, la Giordano si è concentrata sulla sua passione per la danza: ha partecipato con successo allo show Ballando con le stelle e alla versione Celebrities di Amici di Maria De Filippi. Anche l’amore è tornato a bussare alla sua porta: ora l’ex moglie di Bova ha un nuovo compagno e ha ritrovato il sorriso e la spensieratezza di un tempo.