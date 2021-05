La ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex opinionista del reality di Alfonso Signorini continua ad alimentare il gossip con la sua storia d’amore, senza fine, con Pietro, che definisce “l’uomo della mia vita”.

Sembra proprio una storia d’amore infinita, con i suoi alti e bassi vissuti quasi sempre sotto le luci dei riflettori, quella tra Antonella Elia e l’attore Pietro Delle Piane.

La coppia ha vissuto molti momenti al limite della rottura, partendo dalla loro partecipazione a Temptation Island quando Pietro aveva instaurato un’amicizia più approfondita con una delle tentatrici del reality e aveva usato parole poco carine per la sua compagna. Di fronte a quanto accaduto, all’epoca, ci fu la prima grande crisi di coppia con Antonella Elia.

Successivamente, il temerario Delle Piane, ha tentato di riconquistare Antonella Elia, durante la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, riuscendo a raggiungere di nuovo il suo cuore, fino a quando, tra i due, si è ripresentata una nuova situazione difficile.

Quando la fine sembrava, ormai, decisiva, è giunto un nuovo ‘rovescio’ della medaglia e, ad oggi, Antonella Elia è ancora fidanzata.

Antonella Elia ancora fidanzata con Pietro Delle Piane

In un’intervista esclusiva rilasciata sul settimanale Diva e Donna, Antonella Elia ha chiarito il suo attuale rapporto, alquanto burrascoso, con l’attore Pietro Delle Piane.

La coppia era ‘scoppiata’ dopo l’uscita della Elia dalla Casa del Grande Fratello Vip: i due avevano trascorso parte della quarantena nella casa di Antonella a Roma. Quando, poi, la Elia era tornata nello studio del Grande Fratello Vip in veste di opinionista, di fronte alla curiosità di Alfonso Signorini su come procedevano le cose con Pietro Delle Piane, Antonella aveva spiegato, in modo generale, che pur amando tanto il suo ex compagno, le cose purtroppo non andavano bene. Così, di fronte a milioni di italiani, Antonella Elia aveva ammesso di essere tornata di nuovo single.

Intanto, però, Pietro Delle Piane, criticato aspramente dall’opinione pubblica per aver fatto dichiarazioni poco carine su Antonella Elia, con determinazione non ha mai smesso di corteggiare la Elia e alla fine è riuscito a riconquistarla di nuovo.

La coppia è tornata insieme e la Elia è ancora fidanzata con Pietro, così come lei, ma anche lui ha dichiarato a Super Guida Tv.

“Con Pietro è diverso”

L’amore trionfa nella storia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e, di fronte all’ultima situazione al limite della fine, per loro comunque non c’è stata nessuna fine. Così l’attore ha affermato che le cose con la showgirl stanno tornando a funzionare mentre la Elia ha approfondito e chiarito meglio.

“Pietro è l’uomo della mia vita” così parla Antonella Elia senza lasciare ombra di dubbio e spiega anche il perché. La ex gieffina ammette che in passato, di fronte a qualsiasi uomo che combinava un guaio, lei voleva andarsene a gambe levate mentre con l’attore Delle Piane è tutto diverso.

LEGGI ANCHE : Pietro Delle Piane, messaggio all’ex Antonella Elia

LEGGI ANCHE : Antonella Elia, tutta la verità sulla malattia: “Ho avuto un tumore, sono squartata”

Cosa ama di Pietro? Antonella Elia ammette di apprezzare la sua determinazione che dimostra ogni volta nel volerla riconquistare e per questo è degno di ricevere tutto il suo amore: “Siamo insieme” così chiarisce la sua attuale situazione sentimentale.