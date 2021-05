Meghan Markle diventa scrittrice! Ecco quando uscirà il suo libro

La duchessa scrittrice: ecco la prossima sfida di Meghan Markle che anche in dolce attesa con le mani in mano proprio non sa stare e “partorisce” una nuova creatura, di carta, insieme a quella in carne e ossa!

Meghan Markle, un talento per la scrittura?

Che Meghan Markle, recitazione a parte, avesse una personalità creativa, nessuno aveva mai dubitato. Prima di fidanzarsi con il principe Harry teneva un seguitissimo blog di moda e lifestyle, The Tig, chiuso dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento. Ha anche scritto un saggio per Time sulla stigma sociale di cui è oggetto da sempre il ciclo mestruale. Inoltre ha seguito come caporedattore un numero di Vogue. Da tempo però si diceva che volesse passare alla scrittura tout court.

Da duchessa a scrittrice è un attimo: così è nato The Bench

In molti temevano in realtà che la duchessa di Sussex volesse dare alle stampe il suo diario dei giorni trascorsi in seno alla famiglia reale prima della Megxit, invece Meghan ha sorpreso tutti con un libro per bambini, intitolato The Bench (La Panchina) in uscita per Random House Children’s Books il prossimo 8 giugno con illustrazioni di Christian Robinson. La storia parla del legame speciale padre-figlio osservato attraverso gli occhi di una madre. Ispirato a Meghan proprio da suo marito e suo figlio “cattura in maniera commovente la relazione in espansione ed evoluzione tra padri e figli ricordandoci i tanti modi in cui l’amore può prendere forma ed essere espresso in una famiglia moderna“.

“Una poesia che ho scritto per mio marito il giorno della Festa del Papà”

“The Bench è cominciato come una poesia che ho scritto per mio marito il giorno della Festa del Papà, il mese dopo la nascita di Archie – ha raccontato Meghan Markle – Quella poesia è diventata questa storia. Christian Robinson ha catturato, con le sue illustrazioni ad acquerello bellissime e delicate, il calore, la gioia e il conforto della relazione tra padri e figli che si snoda per tutti i sentieri della vita.” In una di queste illustrazioni, vediamo il papà, che possiamo presumere sia Harry, con una tuta mimetica: un riferimento al suo passato militare, oggi che è stato spogliato dei titoli.

“Rappresentarla in questo modo era particolarmente importante per me. Christian e io abbiamo lavorato a stretto contatto per descrivere con parole e immagini questo legame così speciale attraverso una lente che comprendesse il più ampio spettro possibile. La mia speranza è che The Bench rifletta l’armonia di ogni famiglia, di qualunque tipo essa sia, proprio come riflette quella della mia“.

Harry tornerà a Londra per gli eventi dedicati alla madre Diana?

Una famiglia che, come si sa, si sta allargando: la duchessa di Sussex è in attesa di una bambina che nascerà quest’estate, qualche settimana dopo l’uscita di The Bench. Proprio il parto della moglie potrebbe impedire al principe Harry di tornare a Londra il 1* luglio per il disvelamento di una statua in onore di Lady Diana nei giardini di Kensington nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno. Il duca di Sussex avrebbe dovuto prendere parte all’evento insieme al fratello William, ma le tensioni tra i due fratelli rendono quanto mai incerto il ritorno di Harry in patria e dunque il desiderio di stare accanto alla moglie in un periodo così delicato potrebbe essere la scusa perfetta…