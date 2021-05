Patrizia De Blanck difende l’amico: prende a ombrellate un omofobo

Patrizia De Blanck è stata una dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non ha ottenuto la vittoria, ma in compenso ha conquistato gli italiani grazie alla sua personalità. Sempre schietta e di gran cuore, di recente non si è smentita con un gesto che non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto per correre in soccorso di un amico.

De Blanck difende l’amico

L’amico in questione si chiama Lorenzo Castelluccio, un influencer di 19 anni. Patrizia De Blanck lo ha difeso senza alcuna esitazione dall’attacco verbale di un omofobo. Dalle parole sarebbe passata alle ombrellate. È stata proprio lei a raccontare l’episodio che ha reso vittima l’amico di un’ingiustizia inaccettabile: “Mi stavo recando al supermercato insieme al mio amico Lorenzo Castelluccio, quando un uomo sulla cinquantina ha cominciato a deridere il mio amico per com’era vestito. Ha usato parole forti e chiaramente omofobe… Mi sono voltata e gli ho sferrato un’ombrellata sulla schiena mandandolo a quel paese, anzi urlandogli proprio io mio proverbiale vaffa…”. La reazione del malcapitato? Scappare a gambe levate. Sicuramente non ha riconosciuto la contessa, altrimenti ci avrebbe pensato due volte prima di dire determinate cose.

“I tempi e la società sono cambiati”

“È l’ora di farla finita perché i tempi e la società sono cambiati. Per questo motivo ho voluto rendere noto l’accaduto. Dopo la mia ombrellata quell’uomo è fuggito…Il classico vigliacco che prima lancia il sasso e poi, quando vede una reazione che non si aspetta da parte di una donna, scappa…Episodi di intolleranza e di discriminazione sempre più frequenti. Non ne faccio una ragione politica perché non mi interessa, ma di principio e di diritto a potersi esprimere come uno vuole e a poter vivere la propria vita e la propria sessualità come meglio preferisce”. Patrizia De Blanck ha ottenuto il sostegno della maggior parte degli italiani, chiaro segno che molti la pensano come lei. Ai tempi del Gf Vip ha mostrato la sua forte personalità, infatti ha sempre detto il suo pensiero incurante delle conseguenze. Per questo motivo è tanto amata, ma allo stesso tempo ha il dito puntato contro. Stavolta, però, ha raccolto solo consensi.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e il dettaglio sulla sua biancheria intima

Le parole di Lorenzo

A parlare dell’evento spiacevole ci ha pensato anche il diretto interessato. Ha speso belle parole per la donna: “Dovremmo avere tutti un’amica come Patrizia De BlancK o avere la sua prontezza di riflessi”. In effetti non ha tutti i torti, dal momento che grazie a persone come lei si può ostacolate tanto odio ingiustificato. “Tutti dovremmo restare allibiti di fronte ai gravissimi fatti di cronaca che ti portano di giovani attaccati per il loro orientamento sessuale o perché disabili o colpevoli…”. Lorenzo ha proseguito nel suo discorso senza nascondere il dispiacere di fare i conti con offese gratuite.

Leggi anche -> Patrizia De Blanck femme fatale: amori e conquiste della Contessa del Gf Vip