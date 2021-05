Anticipazioni Uomini e Donne del 5 maggio: una coppia scoppia per poca passione

Il pubblico appassionato del dating di Maria De Filippi sarà soddisfatto dal puntatone in arrivo questo pomeriggio, mercoledì 5 maggio: secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nello studio di Cinecittà una coppia decide di concludere la frequentazione per poca passione. Di chi si tratta?

Nella puntata che andrà in onda su Canale 5, alle ore 14 e 45, il dating di Maria De Filippi regalerà ai telespettatori appassionati nuovi colpi di scena e sorprese. In particolare la formula del Trono Over è quella che sta riuscendo di più nel format di Uomini e Donne.

Tutti i partecipanti Over, tra cui cavalieri e dame, regalano al pubblico continue emozioni e non si sottraggono alle intricate situazioni nelle quali sono coinvolti. In particolare a primeggiare è la dama torinese Gemma Galgani che da anni, ormai, è nello studio della De Filippi alla ricerca di un principe azzurro ed anche nella puntata di oggi l’affascinante donna sarà al centro di una situazione di ‘rottura’.

I veri protagonisti, però, saranno un cavaliere e una dama che da qualche tempo si sono frequentati ma decidono di mettere fine alla loro conoscenza perché, a quanto pare, c’è poco eros tra i due.

Anticipazioni Uomini e Donne: oggi una coppia scoppia

Chi sarà mai la coppia formata da un cavaliere e una dama che non è riuscita a spiccare per via della poca passionalità tra i due?

Secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News sulle puntate registrate di Uomini e Donne, quello che andrà in onda oggi, 5 maggio, ha del sorprendente. A scoppiare è la coppia formata dal cavaliere Biagio che, da qualche settimana ormai, tra alti e bassi, sta frequentando la dama Sara.

Una situazione troppo altalenante che porta, soprattutto Biagio, a prendere una drastica decisione: la sua frequentazione con Sara è al capolinea e ne parla in studio alla padrona di casa.

Qual è il motivo della fine tra Biagio e Sara? La ex coppia, dopo aver raccontato tutti i momenti di intimità che hanno avuto, decide di dividersi soprattutto perché il Cavaliere ammette di volere una donna più passionale rispetto a Sara. La dama cercherà di motivare questo suo ‘freno’ nella libido spiegando che ha bisogno di tempo ma a quanto pare Biagio sarà irremovibile sulla scelta.

Gemma di nuovo protagonista della puntata

Le vicende amorose della Galgani, ormai la regina delle dame,continuano ad essere al centro dell’attenzione anche della puntata di oggi. Gemma è ormai un vero personaggio dello show di Maria De Filippi e questa volta l’interesse è verso la sua frequentazione con Aldo.

La dama torinese torna protagonista perché anche questa conoscenza con il cavaliere si rivela un grande buco nell’acqua e per loro arriva il capolinea.

Tra Gemma e Aldo la conoscenza era nata come una semplice amicizia e, poi, a fare il primo passo era stato il cavaliere che cercava dalla Galgani qualcosa di più. Tra i due era scappato anche un ‘bacio a stampo’ che, però, non ha fatto scoccare la scintilla e pertanto Gemma e Aldo, sulla scia di Biagio e Sara, decideranno di concludere la frequentazione.