Ignazio Moser, il dettaglio piccante: Cecilia Rodriguez gelosa

L’arrivo di Ignazio Moser sull’Isola dei Famosi ha sparigliato le carte in tavola: tutti sono stati immediatamente colpiti dalla sua prestanza fisica e dalla sua forza, messa alla prova dalle sfide quotidiane di sopravvivenza.

In studio e da casa, a seguire le avventure di Ignazio Moser, c’è la fidanzata Cecilia Rodriguez: i due si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip mentre la bella showgirl argentina era ancora impegnata in una relazione con Francesco Monte.

La loro storia è stata inizialmente molto osteggiata dagli scettici, ma tutti si sono ricreduti nel tempo: Ignazio e Cecilia mostrano un amore solido e un legame sempre più orientato alla costruzione di una vita futura insieme.

Ignazio Moser: muscoli in vista e alla prova sull’Isola dei famosi

Ignazio si è presentato agli altri naufraghi in tutto il suo splendore: muscoli ben torniti, tatuaggi in mostra e uno sguardo deciso e determinato. Il bel trentino sta facendo letteralmente impazzire tutto il pubblico femminile, ma non solo. A commentare le imprese dello sportivo ci ha pensato anche Giacomo Urtis (ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi).

Leggi anche -> Elettra Lamborghini, gaffe all’Isola dei Famosi: l’ereditiera a ruota libera

“Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio…Cosa non sei”, scrive il chirurgo a proposito dell’avvenenza di Moser. Pare proprio, infatti, che la sorella minore di Belen Rodriguez sia molto gelosa del suo bel fidanzato e che si sia profusa in numerose raccomandazioni prima di lasciarlo partire per l’Honduras. Secondo i bene informati la donna resterebbe addirittura incollata alla tv per diverse ore controllando tutte le sue mosse in compagnia di Aspirina, il cagnolino che ha adottato diversi anni fa, mentre era ancora in Argentina.

Giacomo Urtis punge Gilles Rocca: “Piattola”

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha consacrato Moser come uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Ad abbandonare il reality è stato Gilles Rocca e questa uscita di scena è stata commentata sempre da Urtis sul suo attivissimo profilo Twitter. Secondo l’ex gieffino l’uomo si è mostrato nella versione più pesante di sé stesso, soprattutto quando si parla di amore. “Gilles non è un fidanzato… È una piattola…”, scrive Giacomo. Un’affermazione al veleno che conferma la natura da opinionista di Urtis: il chirurgo sembra avere sempre una frecciatina per tutti, per i diversi esponenti del mondo dello spettacolo.

Leggi anche -> Isola dei Famosi, non c’è pace: la Melillo si ritira? Infortunio all’occhio

Ignazio, messo alla prova nella sfida del fuoco, ha stabilito un nuovo record, conquistando il caffè per i naufraghi, ma soffrendo particolarmente il contatto ravvicinato con il fuoco nelle parti intime. Un dettaglio hot che non è passato inosservato al pubblico in studio e a quello da casa. Ilary Blasi ha sottolineato le doti fisiche del figlio del campione di ciclismo, una statua di 190 cm, compagno della Rodriguez da tre anni. Chi segue questa coppia fin dal momento in cui è sbocciato il loro amore spera presto che questa unione possa essere ulteriormente celebrata da un matrimonio e dall’arrivo di un figlio per Ignazio e Cecilia, eventualità alla quale entrambi hanno ammesso di pensare spesso.