Chi è Rosalba, la nanny che aiuta Chiara Ferragni con Leone e Vittoria

Aria di festa in casa Ferragnez: è il momento di festeggiare il compleanno di Rosalba, la tata di Leone e Vittoria.

I Ferragnez non finiscono mai di essere al centro del gossip. Dopo la nascita della piccola Vittoria, che ha coinvolto non solo fan della coppia ma anche tutta una serie di celebrity che non hanno perso occasione per omaggiare in qualche modo la nuova arrivata, la famiglia torna a festeggiare. Nulla a che vedere con Leone o con gli ultimi avvenimenti che hanno portato Fedez al centro del dibattito pubblico a seguito del suo intervento sul palco del Concerto del Primo Maggio. Ad essere la protagonista in casa Ferragnez in questa giorni è una persona speciale: la tata.

Il compleanno di Rosalba

La donna che posa sorridente su Instagram, abbracciando Leone e Vittoria, è proprio lei: la tata Rosalba. La famiglia si è riunita per festeggiare il suo compleanno, anticipando di poco quello di Chiara Ferragni, che il 7 maggio spegnerà ben 34 candeline. È stata proprio l’imprenditrice a condividere, nel weekend, una foto della “super nanny” in abito bianco (probabilmente la sua uniforme), mentre abbraccia i suoi bambini davanti alla torta di compleanno. Nelle stories Chiara ha scritto: “Happiest birthday Rosalba”. Delle immagini che, chiaramente, hanno scatenato la curiosità dei fan.

LEGGI ANCHE: Fedez contro censura Rai: “Sono devastato. C’è chi mi ha attaccato”

La vita frenetica dei Ferragnez

Di Rosalba non si sa molto, ma sicuramente rappresenta un personaggio chiave nella vita della coppia. Fedez e Chiara si dedicano con passione ai propri figli: sono tante le storie e le foto condivise sui loro profili Instagram in cui registrano i momenti più dolci (o anche più divertenti) trascorsi in famiglia. La stessa gravidanza dell’influencer ha avuto grande risonanza sui social. Quello dei genitori è un impegno a tempo pieno, che però non è semplice da conciliare con le carriere delle due star. Per questo, la figura di una tata come Rosalba si è rivelata una scelta fondamentale per la coppia.

La tata Rosalba

La tata Rosalba è stata assunta dai Ferragnez dopo la nascita di Leone e da quel momento è stata sempre accanto alla famiglia. La sua prima comparsa ufficiale, risale all’estate del 2018, quando ha accompagnato il trio in vacanza. A quel tempo, Chiara pubblicò delle foto nelle storie di Instagram in cui compariva Rosalba. In quell’occasione, proprio l’influencer l’aveva definita “la miglior nanny di tutti i tempi”.

LEGGI ANCHE: Laura Pausini agli Oscar: come si è presentata, vestito meraviglioso

Le parole di Chiara Ferragni

In questo modo tutto il mondo ha potuto conoscere la tata scelta da Chiara Ferragni. Del resto, l’imprenditrice ha sempre sostenuto il diritto delle donne di non sacrificare la carriera per la famiglia e di cercare tutto l’aiuto di cui hanno bisogno. Durante il mese di aprile, nel rispondere alle domande dei follower sulla maternità, ha infatti rivelato di avere una figura specializzata nel prendersi cura dei neonati: “Ho una grandissima ammirazione per le mamme che fanno tutto da sole senza alcun aiuto. Io non potrei mai. Ho una bravissima nanny”. Sono bastate queste parole a far comprendere il ruolo fondamentale di Rosalba all’interno della famiglia.