Barbara D’Urso compie 64 anni: la sua trasformazione, com’era e com’è

Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più famose d’Italia. Il suo successo è cresciuto negli ultimi anni con i programmi di Canale 5, anche se i telespettatori l’hanno vista anche nei panni di attrice. Oggi compie 64 anni e sono tantissimi gli auguri arrivati, da parte dei suoi tantissimi fan, amici e colleghi. Ma com’era prima la presentatrice? Ecco la sua trasformazione dagli esordi nel mondo dello spettacolo ad oggi.

Un infanzia colpita dal dolore

Maria Carmela D’Urso, conosciuta da tutti come Barbara, è nata a Napoli il 7 maggio 1957. A 11 anni viene colpita da una tragedia che cambiò profondamente la sua vita, la morte di sua mamma, a causa di una brutta malattia.

“La malattia di mia madre ha cancellato tutti i ricordi belli precedenti della mia infanzia. (…) piango ancora molto, quando sono sola. In pubblico, è come se indossassi una maschera”, ha raccontato a Verissimo.

Il rapporto con il padre è stato per tanti anni conflittuale. La conduttrice ha sempre raccontato della severità del genitore: un modo di essere che è riuscita a perdonare solo con il tempo. Tuttavia a 18 anni la D’Urso scappò di casa per andare in contro al suo futuro nel mondo dello spettacolo.

Il successo di Barbara D’Urso

Forse non tutti sanno che Canale 5 è la seconda vera casa di Barbara D’Urso. Ha infatti debuttato nel mondo della televisione negli anni Settanta, partecipando ai primi programmi della nascente Telemilano 58 (oggi la rete ammiraglia di Mediaset) ma anche ai programmi della Rete 2 Stryx. Nel decennio successivo ha iniziato anche la carriera d’attrice, facendo parte del cast di diversi film per il piccolo e grande schermo, ma continuando parallelamente la sua attività in TV.

Oggi Barbara D’Urso viene definita la regina della televisione. Da anni i suoi programmi fanno picchi di ascolti e il pubblico fedele di Canale 5 la considera come una di famiglia, non perdendosi una sola puntata di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Oggi il compleanno

Barbara ama mantenere il contatto con il pubblico, anche a telecamere spente, attraverso i social. Il suo account Instagram ha all’attivo ben 2,8mil follower ed è proprio qui che nelle ultime ore che Carmelita ha condiviso le foto del suo 64esimo compleanno.

“E vaiiiiiiiiiii……Happy…7maggio” E’ la didascalia pubblicata dall’interessata a corredo di una serie di scatti che la ritraggono davanti ad una torta gigantesca. A 64a anni Barbara è una bellissima donna, con un fisico pazzesco. Ha più volte dichiarato che si tiene in forma con gli allenamenti, centrifughe e mappazzoni. Ecco com’è cambiata nel corso degli anni.

Il cambiamento di Carmelita

Agli inizi della sua carriera, Barbara D’Urso era bellissima e colpiva per quel sorriso smagliante e pieno di vita. La sua bellezza tipicamente mediterranea, contraddistinta dai capelli scuri e occhi dello stesso colore faceva breccia in tanti cuori. Seguiva la moda del tempo e appariva come la ragazza della porta accanto, solare e frizzante.

Nel corso degli anni i suoi look sono stati diversi: i capelli si sono schiariti e hanno incontrato diverse acconciature, dal caschetto allo sbarazzino. Oggi il look della D’Urso è quello di una donna curata, molto sensuale. Recentemente molti l’accusano di essere ricorsa alla chirurgia estetica ma lei ha sempre sottolineato gli effetti benefici dello sport e dell’alimentazione sana ed equilibrata.