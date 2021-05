I soliti Ignoti, Donatella Rettore ripresa da Amadeus: “Ma non mi fai neanche..”

Donatella Rettore, ospite a I Soliti Ignoti, il programma pre serale di Rai 1 con Amadeus, ha regalato una parentesi spumeggiante, all’insegna dei colpi di scena e delle risate. I dettagli

La cantante de I Cobra a I Soliti Ignoti

La puntata di ieri 6 maggio de I soliti Ignoti ha presentato come ospite detective del giorno, la frizzante Donatella Rettore. La cantante ha partecipato al gioco come i suoi colleghi nei giorni precedenti, per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

Nel corso della puntata la Rettore si è dimostrata come un’indagatrice un pò altalenante arrivando ad indovinare quattro ignoti su otto. E’ arrivata tuttavia alla fase finale con 20 mila euro.

Amadeus riprende Donatella Rettore

Donatella Rettore con il suo modo di fare brioso fa divertire i telespettatori e da il via ad un gag con il conduttore, iniziando a chiedere continuamente “quanto costa” ogni sua mossa, prima di confermare velocemente le sue scelte. Ma facendo coì è spesso caduta in errore.

E’ accaduto infatti che mentre Amadeus le stava spiegando il mestiere di chi realizza un marmo finito, la cantante istintiva, conferma all’istante la sua scelta, senza attendere che il conduttore finisse la frase. Peccato che era piuttosto evidente che l’ignoto da lei indicato, tagliasse bugiardini. Amadeus a quel punto, la riprende: “Ma non mi fai neanche finire di parlare. Ormai hai confermato e non puoi più cambiare idea”. Le dice in maniera bonaria.

Un’artista all’avanguardia

Donatella Rettore è una delle cantanti più importanti del mondo della musica italiana. Nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio 1955, la voce de “Splendido splendente” è figlia dell’attrice goldoniana Teresita Pisani, di nobili origini, e del commerciante Sergio Rettore. Inizia a comprendere che lo spettacolo sarebbe stata la sua strada, all’età di 3 anni, quando dimostrava già di essere un vero e proprio animale da palcoscenico.

LEGGI ANCHE ———–>I soliti ignoti, Amadeus non crede ai suoi occhi:”Mai successa cosa simile”. Imbarazzo in studio

La 66enne si è sempre contraddistinta per le sue sonorità diverse, anticipando i tempi, e a volte anche percorrendoli con temi molto delicati. Come nella canzone Il patriarca che parla del maschilismo e Caro preside, che tratta il delicato argomento della pedofilia.

La carriera di Donatella Rettore è decollata molto velocemente facendole conquistare il pubblico italiano e anche quello straniero, soprattutto perchè è stata sempre molto brava a mescolare i testi e la musica con singolare spregiudicatezza ed ironia. La Rettore infatti è sempre stata considerata un’artista all’avanguardia.

LEGGI ANCHE ———–>Alessandro Tersigni ai Soliti Ignoti, gesto choc: “Cosa ha fatto?”

Da I soliti Ignoti da Amadeus, Donatella ha saputo intrattenere il pubblico di Rai 1 e quando è arrivato il momento del parente misterioso, nonostante il finale, con la sua esuberanza, ha regalato molta ilarità. Purtroppo ha scelto l’ignoto 5 invece dell’8 ma i suoi fan su Twitter hanno scritto con ironia: “Amadeus distrutto dalla serata.”