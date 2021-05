Un passo dal cielo 6, anticipazioni penultima puntata: la verità sulla morte di Emma

Sta per avvicinarsi la penultima puntata della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 6 che andrà in onda in prima serata il 13 maggio. Le anticipazioni annunciano grosse novità che riguarderanno Francesco e tutti i personaggi che gli ruotano intorno. Ecco qualche assaggino

Penultima puntata, Il sentiero delle ore

Un passo dal cielo 6 sta intrattenendo con il passione il pubblico di Rai 1 dal 1 aprile e adesso che si sta avvicinando il finale di stagione, sono tante le aspettative e i misteri da svelare. Tra i colpi di scena delle anticipazioni della penultima puntata, dal titolo Il sentiero delle ore , che andrà in onda il 13 maggio, c’è il ritorno inaspettato di un personaggio molto importante. Si tratta di una persona molto speciale per Manuela e Vincenzo, destinata a mettere sottosopra le loro vite.

Ciò che terrà i fan sulle spine sarà sicuramente la questione sulla morte di Emma. Intanto Francesco sta arrivando alla soluzione della scomparsa di sua moglie, avvenuta in circostanze ancora poco chiare. Allo stesso tempo il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara subirà uno strattone portandolo ad una svolta, anche se non è ancora chiaro come reagirà il comandante della forestale. Ma andiamo nel dettaglio

Francesco alla ricerca della verità sulla scomparsa di Emma

La penultima puntata di Un passo dal cielo 6 è attesa per il 13 maggio. Daniele Liotti nei panni del protagonista Francesco Neri, ispettore capo della forestale ha riservato parecchie sorprese per i fan. L’episodio in questione infatti sarà all’insegna dei colpi di scena cominciando da Vincenzo, il quale sempre preso da Carolina, deve affrontare la realtà di quest’ultima, sempre più in compagnia del padre di suo figlio Paolo. Del resto è proprio il bambino a voler vedere i genitori uniti.

Francesco dal canto suo, è alle prese con la ricerca della verità sulla morte di sua moglie Emma. Vincenzo sostiene che la moglie sia stata uccisa. L’ispettore però comincia ad avere qualche dubbio sulle reali circostanze della scomparsa della donna e prima di parlarne con qualcuno, decide di essere sicuro dei suoi sospetti cercando le prove.

Un bacio inaspettato

Nel frattempo Dafne e duo padre si sono riconciliati. La ragazza è venuta a sapere che non è stato lui ad abbandonarla ma sua madre. Quest’ultima se n’è andata lasciandola in un mare di problemi. Tra Dafne e Francesco ci sarà un tenero bacio. E’ la ragazza a fare il primo passo. A questo punto la domanda è d’obbligo: sta per nascere una nuova storia d’amore?

Manuela intanto lavora ancora con Vincenzo, ma l’uomo si preoccupa molto per l’incolumità di sua sorella, motivo per cui le fa fare solo lavori d’ufficio. Tuttavia Francesco interviene a favore della ragazza, invitando l’amico a fidarsi di più di lei e delle sue capacità.