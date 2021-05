Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 7 maggio: Cosimo e Gabriella ad un passo dall’addio

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda oggi venerdì 7 maggio su Rai 1 alle ore 15:55 circa. Le ultime puntate della fiction amata dagli italiani ha visto tra i suoi protagonisti Marcello, Rocco, Maria e la coppia formata da Marta e Vittorio. Scopriamo tutto quello che accadrà nel nuovo episodio di oggi pomeriggio.

Marcello pronto per la fuga

Marcello è sicuramente uno dei protagonisti più amati de Il Paradiso delle Signore. Il ragazzo, potendo contare sull’aiuto di Armando e Salvatore, è pronto a lasciare la città di Milano onde evitare di andare in carcere in seguito ai piani architettati dal perfido Mantovano. Purtroppo, però, le cose non andranno per il verso giusto soprattutto quando Agnese scoprirà cosa sta architettando suo figlio insieme al buon Ferraris. Riuscirà il fidanzato di Ludovica a partire senza che nemmeno quest’ultima sappia nulla? Non ci resta che aspettare i prossimi appuntamenti con la fiction seguitissima Rai.

Cosimo e Gabriella sempre più in crisi

Non solo Marcello sarà il protagonista assoluto della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Infatti, nelle ultime puntate Cosimo e Gabriella si sono mostrati lontani più che mai. Il tutto sarebbe sempre da ricondurre al fatto che Cosimo sia ossessionato da Umberto Guarnieri. Per tale ragione la collaborazione con l’investigatore italo-americano Thomas Gallo sta dando una nuova fiducia. Cosimo vuole scoprire realmente sia stato lui ad uccidere Achille Ravasi e a scoprire altri misfatti non ancora resi pubblici.

Ultimamente, causa di questa sua ossessione, Gabriella è sempre stata messa in un angolo. La donna non sa più cosa fare per risollevare questa situazione ed è per questo che i fan sono davvero preoccupati sulle sorti del loro matrimonio. Per la coppia Bergamini che continua a vivere un periodo di forte crisi, ce n’è un’altra che riscopre una sintonia del tutto inaspettata. Scopriamo subito di chi si tratta.

Il Paradiso delle Signore e il riavvicinamento tra Vittorio e Marta

Se Marcello pensa alla sua fuga da Milano e Cosimo e Gabriella sono sempre più lontani, i fan de Il Paradiso delle Signore nella puntata odierna scopriranno un riavvicinamento del tutto inaspettato. Per far sì che comunque la Boutique possa essere conosciuta anche negli Stati Uniti, Vittorio Conti ha seguito i consigli di suo suocero Umberto Guarnieri.

Proprio quest’ultimo è convinto che Vittorio non debba gettare la spugna nei confronti di Marta e soprattutto non deve dargliela vinta al perfido Dante Romagnoli. Quest’ultimo, infatti, negli ultimi giorni non ha fatto altro che insidiare sempre di più la giovane ragazza cercando di allontanarla dal marito. Però, proprio nella puntata odierna, le cose prenderanno una piega diversa soprattutto perché i due coniugi troveranno una sintonia del tutto insperata e inaspettata per i tanti telespettatori che seguono le loro gesta da anni.