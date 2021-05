Beautiful, anticipazioni venerdì 7 maggio: un’inaspettata proposta di matrimonio

Beautiful non fa altro che stupire il proprio pubblico con storie molto avvincenti. Il formidabile cast riesce a proporre meglio il copione assegnato dai produttori e il risultato è sempre eccellente. Nella puntata di oggi, venerdì 7 maggio, al centro dell’attenzione ci sarà Thomas Forrester che spiazzerà tutti con un gesto inaspettato. Zoe è coinvolta. Scopriamo nei dettagli a cosa assisteremo nella puntata odierna della soap americana.

L’ossessione di Thomas per Hope

Thomas è ossessionato da Hope, infatti non ha intenzione di gettare la spugna. Per tanto tempo non le ha riferito di Beth perché non voleva che si ricongiungesse con Liam. Alla fine la verità, come sempre, è venuta a galla grazie al piccolo Douglas. Adesso il bambino sta vivendo una sorta di ansia per via della nuova relazione di Thomas con Zoe. La ragazza non è mai stata vista di buon occhio dalla famiglia Forrester perché ha mantenuto il segreto su Beth. Adesso non solo ha ottenuto di nuovo un lavoro nella Forrester Creations, ma si è avvicinata a Thomas andando oltre la semplice amicizia. Nella puntata di oggi di Beautiful riceverà una proposta del tutto inaspettata, ma non sarà fatta con il cuore. Ecco tutti i dettagli della vicenda tortuosa.

Il diabolico piano di Thomas

In poche parole Thomas ha riunito l’intera famiglia a casa e poi ha invitato Zoe. Prima le ha dato un bacio, consapevole del fatto di essere visto da Douglas. Subito dopo si è inginocchiato e ha mostrato alla ragazza un anello. Nello specifico le ha fatto una proposta di matrimonio. L’unico che crede alla sua buona fede è il padre Ridge, il quale avrà l’ennesima discussione con Brooke.

La bella Logan e Liam sono convinti che faccia tutto parte del suo diabolico piano. In effetti Thomas sta facendo di tutto per alimentare ansia e tensione nel figlio, affinché possa spingere Hope a tornare da lui. Liam si arrabbia con l’ex moglie perché non capisce che sta cadendo nella sua trappola. Nelle prossime puntate assisteremo agli sviluppi di questa contorta vicenda. I fan di Beautiful, ormai, non attendono altro che la scena del matrimonio con Zoe che sarà davvero determinante per le sorti future del giovane Forrester.

Beautiful, Brooke e Ridge ai ferri corti

Non è un bel periodo per Brooke e Ridge a causa di Thomas. Infatti si stanno allontanando sempre più, così Shauna approfitta della situazione per avvicinarsi allo stilista più amato dai fan di Beautiful.

Quest’ultimo si sente capito dalla donna e per questo motivo si lascerà andare per l’ennesima volta tra le tue braccia. Shauna è sostenuta da Quinn e Thomas. La prima vuole allontanarla a tutti i costi dalla vita di Eric mentre l’altro vuole vendicarsi perché reputa Brooke la principale responsabile della rottura con la cara figlia Hope.