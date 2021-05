Beautiful, anticipazioni giovedì 6 maggio: Hope con le spalle al muro

Le nuove puntate di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni regaleranno grandi colpi di scena ai telespettatori. In particolare, nella puntata odierna di giovedì 6 maggio, tra le protagoniste assolute ancora una volta ci sarà Hope che si ritrova ad essere messa alle spalle al muro dal padre di Douglas, Thomas. Scopriamo nei dettagli tutto quello che accadrà nel nuovo appuntamento con la soap americana che tanto sta facendo discutere in questi ultimi giorni.

Le strategie di Thomas

Le strategie machiavelliche di Thomas nelle ultime puntate di Beautiful stanno alimentando sempre di più l’ira funesta di Liam e Brooke. Anche i telespettatori, ormai, sono veramente adirati nei confronti dell’uomo. Come ben ricordiamo in passato aveva convinto la sorella Steffy a baciare Liam proprio per fare in modo che Hope restasse sconvolta e tornasse da lui. Ottenuto, quindi, il tentennamento della sua ex ed è per questo che lui sta provando una strada parallela. Infatti, come se non bastasse, Thomas ha fatto una proposta di matrimonio a Zoe. Questo sembrerebbe aver destabilizzato e non poco la figlia di Brooke soprattutto per il bene di suo figlio Douglas. Scopriamo, quindi, cosa succederà nella nuova puntata.

Hope scopre della promessa di matrimonio

I tanti fan di Beautiful nell’appuntamento odierno di giovedì 6 maggio scopriranno che Hope sta pensando bene a cosa fare soprattutto nei confronti di Thomas. Per il bene di Douglas, la donna sarebbe disposta a lasciare Liam e a ritornare col padre del piccolo. Quest’ultimo, però, dal canto suo, è fresco di una proposta di matrimonio fatta a Zoe anche se non credibile agli occhi di Liam e Brooke.

Proprio, questi, infatti, non sarebbero convinti dei sentimenti palesati dall’uomo. Tutto ciò farà sì che comunque la donna si ritroverà palesemente con le spalle al muro e di conseguenza dovrà prendere una decisione repentina sul suo futuro sentimentale. Quello che però i fan scopriranno nelle prossime puntate è che verrà fuori una situazione del tutto inaspettata proprio quando il Forrester sarà sul punto di sposare la Zoe.

Beautiful, la paura del piccolo Douglas

La grande paura del piccolo Douglas è quella che Zoe possa diventare la sua nuova madre al posto di Hope. È per questo, che nella puntata odierna di giovedì 6 maggio di Beautiful, Hope dovrà inventarsi qualcosa per cercare di mandare all’aria il piano del tutto diabolico di Thomas.

La ragazza, però, è fresca di una grande delusione in seguito al tradimento di Liam dopo che ha baciato Steffy e anche perché quest’ultimo le ha chiesto di rinunciare al piccolo Douglas. Ovviamente questa decisione non potrà mai accettarla e ancor di più è giusto dire che nel nuovo appuntamento accadrà qualcosa del tutto inaspettato soprattutto in seguito a delle decisioni che faranno cambiare completamente il corso degli eventi.