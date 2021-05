Beautiful, anticipazioni mercoledì 5 maggio: Hope si sacrifica per Douglas

I fan di Beautiful attendono con trepidazione l’avvento della puntata odierna della soap americana. Infatti, stando alle anticipazioni, ci saranno molti colpi di scena per i protagonisti delle vicende di casa Forrester. In modo particolare, infatti, l’attenzione sarà soprattutto incentrata su Hope e su quello che sarà il suo futuro. Thomas le sta tentando tutte per far sì che la sorellastra ceda e torni da lui. Come andrà a finire? Scopriamolo subito.

Per il bene di Douglas

Hope è sicuramente molto provata in quest’ultimo periodo. I fan di Beautiful, infatti, hanno notato l’essere molto spossata della ragazza. Quest’ultima, infatti, sarebbe davvero combattuta sulle sorti del suo futuro. In modo particolare, Thomas le sta provando tutte per far capitolare la donna nonché madre di suo figlio Douglas. Proprio il bambino teme che se il padre dovesse sposare Zoe, lui si ritroverebbe ad avere una nuova presenza femminile in casa che potrebbe sostituire quello della madre. Per far sì che non avvenga ciò, lo stesso machiavellico Thomas ha parlato in modo esplicito con Hope. La figlia di Brooke, infatti, inizia a tentennare e non sa se accettare la proposta del padre di suo figlio.

Leggi anche -> Beautiful, ritorna un’attrice amatissima: il colpo di scena della soap

Le strategie di Thomas

La nuova puntata odierna di mercoledì 5 maggio di Beautiful avrà in primo piano, sempre e comunque, la personalità di Thomas. Quest’ultimo, ormai da molto tempo, prova a più riprese a tentare di riconquistare Hope. Le sue strategie, però, sono a dir poco impressionanti. Nonostante lui ami e sia perdutamente preso dalla madre di suo figlio Douglas, sarebbe pronto a chiedere la mano di Zoe.

In realtà, nonostante quest’ultima sia presa dal ragazzo, lui sta agendo così come temono Liam, Brooke e Ridge. Nei loro pensieri, infatti, lui starebbe facendo tutto ciò solo ed esclusivamente per persuadere Hope e far sì che la paura che suo figlio possa avere una nuova figura femminile possa prendere il sopravvento. L’idea, infatti, che Zoe possa essere al fianco di Douglas potrebbe, senza ombra di dubbio, recarle non poco fastidio.

Beautiful e l’allontanamento di Hope

Prima che Hope iniziasse a tergiversare su un ipotetico ritorno con Thomas, i fan di Beautiful hanno avuto modo di assistere ad una vera e propria strategia del padre di Douglas. Con i suoi modi di fare, è riuscito a persuadere sua sorella al fine di baciare Liam. Steffy, nonostante non sia più innamorata di quest’ultimo, lo ha baciato solo per accontentare suo fratello e gettare Hope nello sconforto più totale.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni martedì 4 maggio: Hope manda via Liam | Interviene Brooke

Questo suo modus operandi non ha fatto altro che innescare delle situazioni del tutto inaspettate. Per fare in modo che non ci siano ulteriori impedimenti, lo stesso sta curando ogni singolo dettaglio in modo da cautelarsi il ritorno di fiamma con Hope. E Zoe? Ennesima vittima delle sue strategie turbolenti.