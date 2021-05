Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo in tv: ecco l’annuncio

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Per anni è stata al timone della conduzione de La prova del cuoco e ha sempre riscosso un enorme successo. Il merito è senza dubbio della sua professionalità unita alla solarità che la rende unica. Anna Moroni ha condiviso con lei lo studio televisivo per tanto tempo e pare che lo faranno ancora. A comunicarlo è stata la Moroni in persona con un’intervista.

Clerici e Moroni di nuovo insieme

Attualmente Antonella Clerici sta conducendo il programma della Rai È sempre mezzogiorno. Dal mese scorso si sta parlando della presenza di Anna Moroni accanto a lei. Per questo motivo la diretta interessata ha deciso di fare personalmente l’annuncio. Dopo 15 anni di collaborazione a La prova del cuoco, la conduttrice ha dichiarato con il sorriso sulle labbra che la Moroni sarà sua ospite la settimana prossima, da lunedì 10 maggio. Il pubblico è felicissimo di rivederle insieme, dal momento che nell’estate del 2018 si sono spente le telecamere per entrambe. Non a caso a settembre al posto della Clerici c’è stata Elisa Isoardi. All’inizio non è stato facile per la bellissima Isoardi reggere la competizione con colei che ha sostituito. Tutto sommato con il passare del tempo ha raccolto tantissimi consensi.

Novità per la prossima edizione

Anna Moroni è nata a Roma il 27 febbraio 1939 ed è un personaggio televisivo italiano. Dopo essersi diplomata in ragioneria, ha deciso di dedicarsi alla gastronomia. Ha preso parte dal 2002 al 2018 a La prova del cuoco, dove aveva una rubrica di alcuni minuti in cui proponeva dei piatti a dir poco strabilianti. In una recente intervista ha lasciato intendere che potrebbe entrare a far parte del cast di E’ sempre mezzogiorno nella prossima edizione. Per il momento dovrà accontentarsi di essere una delle ospiti di punta. Il fedele pubblico ricorderà bene che la Moroni ha partecipato a una puntata tramite collegamento da casa ed è proprio in quell’occasione che ha riferito alla Clerici che avrebbe preso parte alla trasmissione. Si tratta di pochi giorni, dopodiché le due donne si mostreranno insieme raggianti e piene di vita davanti alle telecamere.

“Un traguardo importantissmo”

Antonella Clerici, prima di occuparsi dei programmi di intrattenimento, si è dedicata per tanto tempo anche al mondo dello sport. Non ha mai nascosto di avere una fede sfegatata per il calcio. È palesemente tifosa dell’Inter e ha gioito quando la squadra del suo cuore ha ottenuto lo scudetto: “Oggi è la giornata degli interisti. Sono una grande tifosa di questa squadra io. Sono una tifosa tranquilla, ma qui di tifosi ce ne sono tanti. L’Inter non vinceva lo scudetto da dieci anni e quindi complimenti a tutti gli interisti per questo traguardo importante”. Queste parole sono state dette la prima domenica di maggio.

