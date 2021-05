Daydreamer, anticipazioni di mercoledì 5 maggio: Can distante da Sanem

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca che sta appassionando gli italiani da circa un anno. Il merito è del formidabile cast che regala tante emozioni proponendo un copione avvincente. I protagonisti indiscussi sono Can e Sanem. Ecco a cosa assisteranno i telespettatori nella puntata di mercoledì 5 aprile.

Can distanze da Sanem

Gli appassionati di Daydreamer possono rivedere le puntate che si perdono durante la giornata sui siti social dedicati all’avvincente storia d’amore di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). La giovane scrittrice aveva vissuto brutti momenti dopo la partenza dell’amato. Una volta tornato, Can ha cercato in tutti i modi di riavvicinarsi e ricucire i rapporti. Nonostante abbia avuto tutti contro, alla fine ha fatto ricredere sul suo conto. I due avevano deciso di partire con la barca per ritrovarsi, ma a causa di un incidente stradale l’affascinante fotografo ha perso la memoria. Ha cancellato i ricordi dell’ultimo anno, quindi non ricorda minimamente del suo amore per Sanem. Quest’ultima si è persa d’animo in un primo momento, però ha deciso di rimboccarsi le maniche per fargli recuperare la memoria. Ecco cosa succederà nella puntata di domani mercoledì 5 aprile.

Sanem non getta la spugna

Sanem ascolterà una conversazione tra Can e Aziz senza che loro ne siano a conoscenza. Ci resterà male quando sentirà una confessione del ragazzo, ovvero che non prova nulla per lei. Non è ancora riuscito a ricordare, quindi non nasconde il suo disagio. Per questo motivo Sanem deciderà di ricorrere alle maniere forti per ritrovare l’amato perduto. Can vorrebbe riprendere in mano la sua vita, dunque è poco presente in azienda, ragion per cui il progetto con il signor Asim potrebbe fallire. Per fortuna Leyla interverrà e riuscirà a risolvere la situazione, ma a tempo determinato. La sua intraprendenza spingerà Can a darle una promozione nominandola responsabile commerciale. Al termine della puntata la coppia più amata dagli italiani andrà alla riunione di lavoro presso l’ufficio del signor Asim. Finalmente l’uomo riuscirà a incontrarli per parlare del progetto.

Fuga su un’isola deserta

Secondo le anticipazioni della prossima settimana, pare che Sanem farà una scenata di gelosia quando vedrà una ragazza, Ayca, avvicinarsi a Can. Ayca è la figlia di un cliente e aiuterà a non far saltare le trattative, ma risulterà essere abbastanza ambigua. La sua presenza costante scatenerà una forte discussione con il ragazzo che cercherà di scusarsi proponendo un fantastico viaggio. Organizzerà una gita a sorpresa, ma chiederà aiuto alla simpatica Deren. La meta sarà un’isola deserta, dove avranno modo di trascorrere del tempo lontani dal mondo intero. Lì Can fingerà che la moto d’acqua si sia rotta. I fan amano seguire le loro dinamiche sentimentali. anche perché sono consapevoli del fatto che il loro amore trionferà anche questa volta. Per ora, però, è ancora presto prima di cantare vittoria.

