Una Vita, anticipazioni: lacrime per Rosina e Liberto. L’addio di Casilda

Una Vita in questi giorni trasmetterà l’ultima puntata nella televisione spagnola. Alcuni personaggi torneranno per il gran finale nel piccolo schermo, ma per ora non si sa ancora nulla. Nelle puntate italiane invece, invece assisteremo all’addio di Casilda, la simpatica domestica. Ecco la reazione di Rosina e Liberto. Tutti resteranno a bocca aperta, inclusa la domestica.

L’addio di Casilda

In questi giorni sono al centro dell’attenzione Felipe e Genoveva. Quest’ultima ha rifiutato la proposta di matrimonio, ma tutto si sta svolgendo secondo i piani. Il suo obiettivo è allontanare l’avvocato dalla domestica Marcia, la quale verrà a conoscenza di una verità inaspettata: suo marito è morto e colui che si spaccia per Santiago non è altro che il fratello gemello. Nonostante tutto Marcia deciderà di partire per Cuba con lui perché non vuole assistere al matrimonio di Felipe. Tuttavia la polizia la porterà in prigione con l’accusa di aver ucciso una donna. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere le puntate che tratteranno questo argomento. Per quanto riguarda gli altri personaggi, si sta parlando molto di Casilda. La ragazza dall’inizio ha un ruolo di spicco nella soap opera. Dolce, simpatica e di gran cuore. È una delle domestiche più amate del quartiere Acacias 38. Con le altre domestiche regala tanti sorrisi durante le loro riunioni nella soffitta. La sua vita sarà stravolta da un evento che riguarderà anche Fabiana. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Una vincita inaspettata

In poche parole Casilda lascerà il suo posto di cameriera nella casa di Rosina. Sceglierà di cambiare vita quando scoprirà di aver vinto del denaro alla lotteria. Essendo una persona di gran cuore, condividerà il biglietto con Fabiana, la quale si concederà una vacanza per qualche giorno con il collega e amico Servante. Casilda, invece, avrà un altro obiettivo, ovvero avviare un’attività propria. Quando comunicherà la notizia a Rosina e Liberto, ci saranno solo lacrime. La reazione lascerà di stucco la domestica, dal momento che spesso ha discusso con Rosina per opinioni e vedute diverse. Chi prenderà il suo posto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Il grande finale: ecco chi non ha partecipato

Per il grande finale molti si sono chiesti se i “vecchi” personaggi si sarebbero presentati per salutare il fedele pubblico. Gli attori che hanno prestato il volto ai bellissimi Maria Luisa e Victor hanno annunciato tramite i social che presenteranno sul set. I due sono impegnati con il lavoro e non hanno nascosto di aver saltato un paio di puntate della soap opera. Tuttavia hanno promesso che avrebbero seguito l’ultima puntata di Una Vita. Del resto è grazie all’opportunità che hanno avuto se sono diventati famosi in tutta l’Italia. Non si sa se l’attrice che interpreta Casilda sarà presente o meno. Bisogna attendere i prossimi aggiornamenti.

