Striscia la notizia, nuovo conduttore: un amatissimo comico alla guida del tg satirico

In arrivo grandi novità per Striscia la Notizia: al timone del tg satirico di Antonio Ricco potrebbe arrivare un volto noto del cinema e dello spettacolo italiano, particolarmente amato dal pubblico di ogni età.

Dietro il bancone di Striscia la Notizia si sono alternati negli anni diversi conduttori, volti famosi della televisione italiana, per la maggior parte comici che, oltre a lanciare i servizi di approfondimento e inchiesta del tg, danno vita a siparietti di intrattenimento.

Negli ultimi anni abbiamo visto alla conduzione Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone, ma in casa Mediaset si respira aria di novità rispetto ai prossimi palinsesti e un cambio alla scrivania è nell’aria da tanto tempo.

Nuova conduzione per Striscia la Notizia, dopo l’addio di Ficarra e Picone

Stando a quanto anticipato da GuidaTv per la conduzione di Striscia La Notizia sarebbe in pole position un famoso attore e regista partenopeo. Il nome è quello di Alessandro Siani: l’attore napoletano potrebbe presto prendere in mano le redini del programma, alla prova con un ruolo piuttosto insolito rispetto a quello in cui siamo abituati a vederlo. Siani si rivelerebbe una scelta nuova e andrebbe a cambiare anche le modalità di conduzione del programma. Non è noto, invece, il nome del co-conduttore o della co-conduttrice che potrebbero affiancarlo, ma c’è chi è pronto a scommettere sulla presenza di Vanessa Incontrada, amatissima dal pubblico. L’attrice e conduttrice conquisterebbe così un ulteriore spazio sul piccolo schermo, avendo la possibilità di affiancare un comico di provata esperienza.

Dopo 15 anni di conduzione sono stati Ficarra e Picone a dare l’addio al famoso bancone: il duo comico siciliano è impegnato in un progetto per Netflix. «La puntata finisce qui. Noi abbiamo finito. È la nostra ultima serata e andiamo a salutare il pubblico come siamo abituati a fare», avevano detto. Antonio Ricci avrebbe, dunque, pensato ad un nuovo binomio comico in sostituzione proprio dei due che hanno in qualche modo inaugurato la saga dei comici/conduttori.

Antonio Ricci punta su Alessandro Siani

Alessandro Siani sembra possedere tutte le caratteristiche giuste: attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, umorista, si è sempre presentato al pubblico come un personaggio molto versatile. Quando vedremo il comico a Striscia la Notizia? Siani dovrebbe partire alla conduzione da Settembre 2021, mentre al momento restano salde le posizioni di Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Prima di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva Alessandro Siani sarà impegnato nella post produzione del suo prossimo film, in cui compaiono Christian De Sica e Diletta Leotta. La pellicola si appresta ad arrivare prossimamente nelle sale, ovviamente appena sarà possibile riprendere l’abitudine di andare al cinema e scoprire tutte le ultime uscite, dopo che le riprese sono iniziate lo scorso dicembre. Proprio la conduttrice di Dazn, che ultimamente ha ricevuto un doppio tapiro d’oro proprio da Striscia La Notizia per la sua discussa relazione con Can Yaman, avrebbe guadagnato un ruolo centrale, guadagnandosi la possibilità di mostrarsi nell’inedita veste di attrice.