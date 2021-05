Beautiful, ritorna un’attrice amatissima: il colpo di scena della soap

La soap opera americana Beautiful regala sempre tante emozioni al fedele pubblico italiano. Nelle puntate americane c’è il ritorno di un’attrice molto amata. Si tratta di Jacqueline Maclnness Wood. In realtà in quelle italiane è ancora presente. Ecco perché andrà via per poi ritornare sul set.

Jacqueline torna sul set

In questi giorni il personaggio interpretato da Jaqueline, Steffy Forrester, sta cercando di riconquistare Liam. Ha dato un bacio essendo consapevole del fatto di essere stata vista da Hope. In realtà sta assecondando i piani del fratello Thomas, intento più che mai a dare una madre al piccolo Douglas. Ha fatto una dichiarazione pubblica a Zoe con lo scopo di scatenare la gelosia di Hope. Successivamente i sensi di colpa di Steffy saranno tali da spingerla a dire la verità. A breve non la rivedremo più sul set perché ha deciso di prendersi un periodo di pausa. C’è un motivo valido alla base di questa scelta. Tuttavia nelle puntate americane attuali è tornata più carica di prima.

Ecco tutte le novità

In pratica Jacqueline ha dato al compagno Ethan Ruspoli il secondo figlio che ha chiamato Lenix. Ha preferito prendersi del tempo per godersi a pieno la maternità. Per questo motivo nel corso delle puntate che stanno andando in onda in America non è presente. Hope ha chiesto al fidanzato, il dottor Finn (il figlio segreto di Quinn), perché tentenni a tornare in azienda. La sua assenza sarà giustificata con un viaggio di piacere con la figlia. I fan hanno chiesto a gran voce il suo ritorno e pare che saranno accontentati. A dare la bellissima notizia ci ha pensato proprio lei con una frase condivisa sui social: “Indovina chi è tornato a Bold and Beautiful? Questa ragazza!”. I produttori hanno preparato per lei un copione pazzesco. Quando tornerà a calarsi nei panni del suo personaggio, accetterà la proposta di matrimonio del dottore. In realtà prima dovranno fare i conti con il test di paternità del bambino che porta in grembo. All’inizio si dirà che il figlio è di Liam, ma poi verrà a galla la verità per l’ennesima volta. Secondo fonti attendibili pare che Thomas interverrà modificando l’esito del test per allontanare Liam da Hope. Gli italiani avranno modo di conoscere l’affascinante dottore tra qualche settimana.

Quinn, la suocera indesiderata

Secondo le anticipazioni pare che Quinn abbia nascosto a tutti l’esistenza di un figlio. Con grande stupore si verrà a scoprire che si tratta del fidanzato di Steffy. L’esistenza di un legame parentale tra il dottore e la dark lady della famiglia Forrester darà dei problemi alla coppia. In effetti Quinn è nota per non avere buoni rapporti con alcune donne. Basta pensare a Brooke, alla quale sta dando del filo da torcere con l’amica Shauna. Le due amiche stanno facendo di tutto per allontanarla da Ridge. I fan sono certi che nessuno potrà mai separarli.

