Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 5 maggio: Marcello prende una drastica decisione

Il nuovo appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore sarà sicuramente ricco di colpi di scena. I fan della fiction di Rai Uno, che come al solito va in onda alle ore 15:55 circa sull’omonima rete, attendono con grande trepidazione quelle che saranno le risoluzioni di tante situazioni non ancora chiarite all’interno delle storie intrecciate. Il protagonista assoluto delle nuove vicende è sicuramente Marcello che si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata ed anche pericolosa per la sua situazione.

Una fuga organizzata

Marcello è sicuramente uno dei personaggi più controversi di questa stagione de Il Paradiso delle Signore. In modo particolare, però, quest’ultimo si ritroverà ad affrontare nella puntata odierna un ostacolo che sembrerebbe essere insormontabile. Per lui, purtroppo, sembrerebbe essere nuovamente scontata la prigione. Il tutto in seguito alle strade losche intraprese con il Mantovano. Per tale motivo, il ragazzo, preferirebbe non farne parola con la sua fidanzata Ludovica ed è per questo motivo che preferisce trovare una soluzione attendibile. Pronti ad aiutarlo, ci pensano due cari amici. Stiamo parlando di Armando e Salvatore. I due vogliono fare in modo che il caro Marcello possa scappare da Milano senza che nessuno se ne accorga. Purtroppo, però, scopriremo che non tutto andrà così come avevano progettato anticipatamente.

Umberto sprona Vittorio

Le vicende quotidiane con Il Paradiso delle Signore non riguarderanno solo Marcello e il suo tentativo di fuga dal capoluogo lombardo. Infatti, il caro Vittorio Conti si ritroverà ad affrontare una profonda crisi dovuta alla scena a cui ha assistito in cui sua moglie Marta era tra le braccia del perfido Dante. Il Conti sembrerebbe mettere ormai la parola fine al matrimonio con la Guarnieri. Per tale motivo ne parla con suo suocero Umberto che invece la pensa diversamente.

Quest’ultimo è convinto che Vittorio sia l’unico uomo giusto che possa stare al fianco di sua figlia Marta. Per tale motivo sprona il Conti a dare il massimo e a risollevare le sorti del matrimonio con la ragazza. Il modo migliore per riprendere un giusto discorso tra i due, è sicuramente trovare un collegamento esterno: il lavoro.

Il Paradiso delle Signore e l’obiettivo americano

Vittorio, dopo aver parlato con suo suocero Umberto, si è reso conto che non sia ancora giunto il momento di gettare la spugna. Infatti, stando alle anticipazioni odierne de Il Paradiso delle Signore, l’uomo ascolterà il consiglio del Guarnieri. Al fine di creare un collegamento lavorativo, Vittorio accetterà di voler collaborare con sua moglie e con l’acerrimo nemico Dante.

L’obiettivo di Vittorio è sicuramente quello di riavvicinarsi a sua moglie attraverso il progetto della Sterling di promuovere la boutique lombarda e farla conoscere oltreoceano anche negli Stati Uniti. Sarà la strada giusta per risollevare le sorti del matrimonio? Lo scopriremo molto presto.